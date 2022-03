Santibriganti: il Teatro fa il suo giro, tra le confessioni audaci di Caraglio e i pirati di Busca

Doppio appuntamento per “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civico di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.



Questa sera, venerdì 11 marzo, presso il teatro civico di Caraglio alle 21 andrà in scena “Confessioni audaci di un ballerino di liscio”, mentre domenica 13 marzo alle 16 il teatro civico di Busca ospiterà lo spettacolo per famiglie “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”



Tratto dal libro omonimo di Paola Cereda, finalista nel 2017 al Premio Rapallo, al Premio Asti d’Appello e menzione speciale della critica al Premio Vigevano, “Confessioni audaci di un ballerino di liscio” è un recital con musical dal vivo con​ Luisa Trompetto e l’orchestra modenese Le Abramo’s, composta da Alessandra Fogliani, Anna Palumbo e Sandra Cartolari.



"La storia è quella del Sorriso Dancing Club che compie 50 anni, proprio come il suo proprietario Frank Saponara il quale, per l’occasione, organizza una festa di compleanno alla quale partecipa l’intera comunità di Bottecchio sul Po. Saponara ha avuto tante donne quante sono le mazurche che ha ballato, ma quelle che hanno segnato la sua carriera sentimentale sono le uniche che hanno saputo lasciarlo".



La regia dello spettacolo è a cura di Paola Cereda, che libera il protagonista dallo stereotipo di tombeur de femmes nel quale egli stesso si rifugia. Sulla pista del Sorriso, Frank, interpretato da Luisa Trompetto, ritrova il passato che scorre insieme al Po e ripercorre la sua vita: dolori, alluvioni, odori e, soprattutto, da un ostinato bisogno di allegria.



Lo spettacolo per famiglie del Teatro Civico di Busca, “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” racconta​ invece una storia di malattia, di guarigione, di fiducia e di amicizia. In scena Luca Serra e Fulvia Romeo, con la regia di Maurizio Bàbuin.



"È l'emozionante storia dell’incontro tra una bambina e un infermiere all’interno di una stanza di ospedale e racconta, attraverso una storia divertente, emozionante e poetica, il rapporto che hanno i bimbi con la parola dolore e con la paura che ne consegue".



Lo spettacolo fa parte della “Piccola Trilogia degli Altri Bambini”, un progetto che, attraverso il divertimento e l’emozione, desidera suscitare importanti riflessioni in merito ad argomenti delicati e che in genere non vengono trattati dal teatro ragazzi. È nato grazie anche a incontri con l’UGI-Unione Genitori Italiani e alle esperienze con i genitori, volontari, infermieri, medici, ma soprattutto con i bambini e i ragazzi accolti e ospitati presso Casa Ugi e ricoverati nei reparti di lunga degenza dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.



La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei​ Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro,​ è stata realizzata​ con il sostegno dei​ Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della​ Fondazione CRC​ e della​ Regione Piemonte. In collaborazione con​ In-Box Verde​ e​ ARCI. Santibriganti Teatro aderisce al​ Comitato Emergenza Cultura.



Per assistere agli spettacoli è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740, la Biblioteca Civica di Caraglio allo 0171 617714 o la Biblioteca Civica di Busca allo 0171 948621.