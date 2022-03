Il Circo Peppino Medini torna a Fossano con lo spettacolo 2022 “Viaggio nel tempo”

Giovedì 17 marzo a Fossano, arriverà l'unico e originale Circo Peppino Medini di Fabrizio Medini. Fino al 27 marzo, la piazza Foro Boario ospiterà il colorato tendone al cui interno prenderanno vita spettacoli a colpi di acrobazie degli equilibristi, trapezisti, mangiatori di fuoco e tanto altro. Stasera, il debutto a Villanova Mondovì.



Il Circo Peppino Medini non coinvolge nessun animale, propone perfomance inscenate solo da brillanti artisti che hanno fama internazionale. Gli artisti, appartenenti alla famiglia Medini, hanno partecipato al talent show “Tu si que vales”, ottenendo il 98% dei consensi del pubblico, si sono esibiti davanti a Papa Francesco e hanno contribuito al film diretto e interpretato da Franco Nero, “L’uomo che disegnò Dio”. Fabrizio, apre la sua attività con licenza nel 2010. Con lui, porta avanti il circo di famiglia, insieme a sua moglie Dulce, anche lei circense, i figli Josef, Cristian, Davide e Fabio. Insieme a loro, Antonio, Alessandra e Antonia, Michele e Lausin.

A Fossano, i Medini presenteranno lo spettacolo “Viaggio nel tempo”: «Ringraziamo i comuni di Cuneo, Villanova Mondovì e Fossano per averci dato la possibilità di portare in giro per la provincia il nostro spettacolo. Abbiamo fatto il tutto esaurito a Cuneo. Per le date fossanesi abbiamo già alcune richieste di posti! Invitiamo il pubblico a venire a trovarci e a prenotare e ringraziamo, come sempre, per il sostegno e l’affetto!»

Il Circo Peppino Medini sarà a Fossano in Piazza Foro Boario con lo spettacolo “Viaggio nel tempo”

- GIOVEDI’ 17 MARZO ORE 17.30 IL DEBUTTO -VENERDI 18 MARZO E VENERDI’ 25 MARZO ORE 17.30 E ORE 21.00 -SABATO 19 MARZO E SABATO 26 MARZO ORE 16.30 E ORE 21.00 -DOMENICA 20 ORE 16.00 E ORE 18.00 -DOMENICA 27 UNICO ORE 16.30

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE: 3480439454 (Fabrizio Medini); circopeppinomedini@libero.it ; pg facebook https://www.facebook.com/CircoPeppinoMedini