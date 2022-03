Elezioni Borgo San Dalmazzo: cinque liste all'orizzonte?

La data delle elezioni potrebbe cambiare gli scenari a Borgo San Dalmazzo, ma se si votasse in primavera sembrerebbero essere cinque le liste in lizza per determinare il nuovo primo cittadino.

L'unico gruppo civico sceso ufficialmente in campo è "La Torre" con l'ex Marco Borgogno come candidato papabile. 79 anni, già sindaco per tre mandati (dal 1985 al 1990 e dal 1994 al 2002). Una possibile alternativa potrebbe essere quella di Claudio Bramardi, 59 anni, ex presidente dell'Ente Fiera. Oltre che vicesindaco e assessore proprio nelle varie giunte Borgogno.

Sebbene manchi l'ufficialità, sta prendendo forma anche la lista civica attorno all'ex vicesindaca Roberta Robbione, 51 anni, dimessasi in polemica dalla carica di vice e assessore. Ne abbiamo già scritto: con lei l'ex assessore Clelia Imberti, il volontario Aib "Nando" Armando, la presidente di zona per Confartigianato Imprese Cuneo Katia Manassero e Armando Boaglio, consigliere comunale a Borgo dal 1994 al 2004.

Sicuramente ci sarà una lista in continuità con l'attuale maggioranza. Ricordiamo che il sindaco Gian Paolo Beretta, al secondo mandato, non è più candidabile. Il totonomi vorrebbe come favorito l'attuale vicesindaco Beppe Bernardi, 73 anni, in consiglio dagli anni '80: “Una lista dalla maggioranza uscirà sicuramente - conferma-. Non escludo alcuna possibilità ma sono l'ultima carta di riserva. Per il momento ho mille cose da fare. Forse, per dare un segnale, ci vorrebbe una persona più giovane”. Se si guarda all'età, spuntano i nomi del capogruppo di maggioranza Francesco Papalia che ha 36 anni e dell'assessore Paolo Goletto, 44 anni.

Anche la minoranza è al lavoro. Piermario Giordano, 57 anni, presidente delle Aree Protette Alpi Marittime e candidato sindaco nel 2012, ci aveva detto che stava lavorando a un programma innovativo per il futuro della città con alcuni amici. Si rumoreggia di una sua candidatura, ma molto probabilmente dovrebbe lasciare la presidenza del Parco. Per lui “Borgo deve fare Borgo, servirebbe un sindaco capace che sappia dialogare col territorio e con le vallate circostanti”. Un nome alternativo potrebbe essere quello di Marco Bona, 63 anni, consigliere di minoranza.

Rumors darebbero anche una quinta lista. Ci starebbe lavorando Pierpaolo Varrone, 56 anni, sindaco di Borgo dal 2002 al 2012. Si vociferava di una candidatura femminile con l'ex assessora Luisa Giorda che tuttavia ci aveva escluso il suo ritorno in politica in una nostra precedente intervista. Ma è anche possibile che questo gruppo possa confluire nella lista di Robbione.

Quindi potrebbero essere ben cinque le liste civiche in corsa a Borgo San Dalmazzo. Un numero elevato che porterebbe inevitabilmente ad una polverizzazione dei voti. Tanto che ci sarebbero incontri e dialoghi aperti tra tutti per trovare un candidato che possa unire una o più liste.

Staremo a vedere.