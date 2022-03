Paesana, 17enne morì a seguito di uno schianto frontale. Condannato a 2 anni il conducente

Si è chiuso con una sentenza di condanna il procedimento penale in corso al Tribunale a carico del conducente, sotto accusa per omicidio stradale, che la notte del 16 ottobre 2018, a bordo della sua auto, una VW Golf, causò un incidente mortale.

A.A., uomo di nazionalità marocchina, da anni residente a Paesana, aveva invaso la corsia di marcia opposta andandosi a scontrare frontalmente col fuoristrada sul quale viaggiavano tre ragazzi, uno dei quali perse la vita. Le due vetture, dopo l’urto frontale, furono sbalzate a qualche decina di metri di distanza, finendo entrambe fuoristrada.

Per la Procura nessun dubbio che l'imputato fosse ubriaco alla guida. Gli esami del sangue eseguiti a suo carico rilevarono la presenza di un tasso di alcolemia di 1.61 g/l. Da qui, la contestazione della guida in stato di abbrezza aggravata (nei casi uguali o superiori a 1.50 g/l). Per il consulente della difesa, tossicologo forense, il tasso di alcolemia rilevato era poco attendibile, in quanto, l'esame era stato eseguito in ospedale circa quattro ore dopo lo scontro. Secondo il medico, la presenza di alcool nel sangue del conducente al momento dell’incidente avrebbe potuto essere molto più basso, anche al di sotto dai limiti previsti dalla legge.

La tesi del consulente è stata accolta dal giudice che ha eliminato l’aggravante contestata dal pubblico ministero, che prevedeva una pena più severa, derubricandola nell’ipotesi più lieve (quando il valore corrisponde ad un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l).

A.A. è stato condannato in abbreviato a 2 anni di carcere.