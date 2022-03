A TimeOut questa sera (alle ore 21) si parla anche della “grana” palazzetti! Laura Pasquino ed Elena Rolando ospiti della 20^ puntata

Nuovo appuntamento questa sera alle 21 con “TimeOut”, il format sul Campionato di Volley Femminile di Serie A2. Titolo della 20^ puntata “Grana Palazzetti”, con Pinerolo e Mondovì alle prese con le problematiche relative alle strutture presenti nelle due Città e che attualmente non rientrano nei parametri richiesti per le finali play-off e per la serie A1.

Ospite in studio la giovane e talentuosa palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì Laura Pasquino. Nel corso della trasmissione è previsto il collegamento con il libero del Green Warriors Sassuolo Elena Rolando, ex pumina.

Tante le interviste che saranno trasmesse in esclusiva e che vedranno come protagonisti Alessandra Fissolo (presidente Lpm Bam Mondovì), Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Francesca Trevisan (Lpm Bam Mondovì), Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Giorgio Pittau (consigliere comunale di Pinerolo), Matteo Lucchini (Fut. Busto Arsizio) e Federica Biganzoli (Fut. Busto Arsizio).

Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).