Ciclismo: a Mondovì la quarta prova della Coppa Piemonte Drali 2022

Mondovì (Cuneo) - Domenica 19 giugno torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia, la storica Granfondo Giro delle Valli Monregalesi, unico evento ad accompagnare nei suoi ventuno anni di vita il circuito Coppa Piemonte Drali, voluto da Renato Angioi.

I dirigenti della Ciclo Amateurs Mondovì, guidati da Domenico Pizzi Mantella hanno recentemente confermato la location di partenza e arrivo, Corso Europa area Piscina Comunale e i due percorsi di gara.

Coloro che opteranno per il percorso lungo affronteranno la salite che porta ai 1607 metri di Colle del Prel in località Prato Nevoso, noto centro sciistico cuneese, per poi far ritorno a Mondovì. Le iscrizioni si effettuano attraverso il portale del timing WinningTime e la quota di adesione è di euro 45 fino alle ore 24 del 31 maggio.

Le società che effettueranno iscrizioni cumulative con almeno 20 ciclisti, potranno avvalersi di uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione del momento.