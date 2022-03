Prato Nevoso, che successo i campionati regionali Children di sci alpino "Carbon Negative"!

Non si è ancora spenta l'eco del grande successo dei campionati regionali di sci alpino riservati alla categoria Children, svoltisi la settimana scorsa a Prato Nevoso.

Non tanto (e non solo) per l'aspetto tecnico agonistico, con la competizione tra i migliori atleti ed atlete piemontesi di età compresa tra i 13 e i 16 anni ma anche e soprattutto per la sostenibilità della manifestazione ed i suoi nobili fini ambientalisti.

L'evento, infatti, è stato realizzato secondo il concetto di "Carbon Negative", ovvero con un impatto sull'ambiente assolutamente benefico, grazie al "saldo positivo" tra CO2 prodotta e quella "restituita". Questo grazie alla piantumazione di ben 400 alberi, uno per ogni partecipante.

Se per "Carbon Neutrality" si intende il bilanciamento tra le emissioni di anidride carbonica e le attività di rimozione dall'atmosfera delle stesse, con il processo "Carbon Negative" si va oltre, creando addirittura un "surplus" a beneficio della salute ambientale.

Concetti che hanno ispirato a 360 gradi gli organizzatori, guidati dal presidente di Prato Nevoso Team Ivan Mazzoleni: dall'utilizzo dei pettorali ecosostenibili Energiapura (prodotti grazie a filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica), alle targhe per le premiazioni realizzate in bambù, materiale ecosostenibile per eccellenza. Inoltre i vincitori sono stati premiati con degli orologi SwatchPAY! (per incentivare i pagamenti online e quindi senza carta) due dei quali in BIOCERAMIC (prodotta da materiali di origine biologica).

Per coinvolgere ancora di più ragazzi e ragazze è stato coinvolto il celebre youtuber e Influencer Klaus, tra l'altro grande appassionati di montagna, scialpinista e scalatore.

Ivan Mazzoleni, presidente Prato Nevoso Team: "Siamo molto soddisfatti di ciò che siamo riusciti a realizzare. Lo sci alpino, al di là delle imprese delle campionesse italiane negli ultimi tempi, non è sempre molto seguito, a maggior ragione non lo è una competizione giovanile a livello regionale. Ci siamo chiesti come poter ottenere risalto mediatico e allo stesso tempo fare opera di sensibilizzazione su un tema importante come la crisi climatica. Abbiamo dunque proposto questo evento, unico, il primo "carbon negative" in Italia. Questa iniziativa ha un impatto positivo sulla società e sul pianeta. Gli alberi saranno donati a quaranta famiglie in Guatemala che verranno educate a prendersene cura e raccoglierne i frutti, consentendo anche l'avvio di una piccola attività economica. Un evento totalmente sostenibile, che ha avuto una grande risonanza a livello mediatico. Ne hanno parlato Rai, Mediaset, Corriere dello Sport, Messaggero, Il Resto del Carlino e altre testate prestigiose. Ci auguriamo che l'iniziativa venga copiata da altri, sarebbe l'ideale. Gli atleti hanno recepito con grande entusiasmo il nostro messaggio."