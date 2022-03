Volley A1F. Cuneo è ora di far punti, ma attenzione a Casalmaggiore. Coach Pistola: "Squadra temibile ed esperta" (VIDEO)

Sprint finale per la regular season nel massimo campionato di pallavolo femminile. Mancano ormai, infatti, solo quattro giornate alla conclusione della prima parte di stagione e la classifica appare abbastanza delineata, sia nella parte alta del tabellone sia in quella bassa. Monza, Novara e Conegliano lotteranno fino all'ultima palla per accaparrarsi una delle prime tre posizioni, mentre Scandicci e Busto Arsizio si contendono la quarta e quinta piazza. In zona playoff ci sono, invece, Chieri, Firenze e Cuneo in piena bagarre per occupare la miglior posizione della prima parte di campionato, la sesta, che, almeno sulla carta, permetterebbe un accoppiamento più favorevole nei quarti di finali.

"Sulla carta - ribadisce il coach della Bosca S. Bernardo, Andrea Pistola - perché le prime tre squadre sono tutte fortissime ed in fondo scontrarsi con una o l'altra non fa poi quella gran differenza". Anche perché il fattore campo resta comunque favorevole alle prime quattro.

Archiviato il mese di fuoco contro le big, che ha portato a Cuneo tanto onore ma pochi frutti, per Signorile e compagne è dunque ora di racimolare più punti possibili con Casalmaggiore, Bergamo e Perugia, prossime avversarie delle gatte nelle gare tra la 10ª e la 12ª giornata. E tentare il colpaccio finale in casa nell'ultima, con Busto Arsizio.

Primo avversario, domenica 13 marzo alle ore 17, il VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, ospite al palasport di San Rocco Castagnaretta in una sfida ampiamente alla portata delle gatte: all'andata, a Cremona, finì 3-1 per Cuneo, ma non fu una passeggiata. Ad un primo set strappato ai vantaggi, le locali risposero con lo stesso risultato nel secondo, mentre nel terzo parziale le biancorosse s'imposero nettamente per bissare il successo finale nel quarto sul punteggio di 25-23. In Lombardia si mise in evidenza l'opposto Gicquel con 26 punti, ma ben figurò anche l'olandese Jasper con 14 punti all'attivo.

"Casalmaggiore è una squadra molto esperta - dice il tecnico biancorosso - con giocatrici importanti. Da Shcherban a Bechis, Rahimova ma anche Zambelli, che ha giocato a Cuneo qualche stagione fa, hanno un tasso tecnico importante; inoltre hanno recuperato Rahimova come opposto, che per Casalmaggiore sta facendo la differenza rispetto la prima parte di stagione. Una gara temibile, dove dovremo fare molta attenzione".

Con Pistola abbiamo parlato poi del cammino fin qui percorso dalla sua Bosca S. Bernardo e sulle aspettative della squadra nei playoff e che vi proponiamo nel video a seguire.