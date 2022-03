Volley maschile A3 - Monge Gerbaudo Savigliano verso la prossima sfida, Bonifetto avverte: "Fano in forma strepitosa"

Il campionato di A3 riparte quando mancano 5 partite al traguardo della regular season. La prima di queste tappe vede i biancoblù, quartultimi grazie alle due nitide vittorie da tre punti contro San Donà di Piave e Belluno, ricevere sabato al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore la Vigilar Fano (ore 20,30).

Alla vigilia della gara di andata, vinta per 1-3 dalla sua squadra, coach Bonifetto definì la compagine marchigiana, che annaspava nei bassifondi, “un falso positivo”.

Ci aveva visto giusto: da allora, la Vigilar si è ripresa passando da 6 punti ad averne 27, mentre il Savigliano ai 12 ne ha aggiunti 8.

«Loro sono in forma strepitosa, hanno rischiato di fare tre punti contro la Videx, hanno battuto Portomaggiore e Parella. Dopo essersi tirati fuori dalla lotta per la salvezza, hanno la tranquillità di potersi andare a giocare i play-off non da ottavi, quindi con un primo turno sostenibile. E di recente hanno cambiato allenatore (dal 15 febbraio la squadra è guidata da Maurizio Castellano, ndr), un fattore che, in un’organizzazione di stampo professionistico come c’è da loro, nell’immediato produce sempre scosse positive».

Il principale spauracchio è l’opposto polacco Stabrawa, 25 anni, 2 metri e 03, mai sceso sotto la A3: «Credo che nel ruolo nessuno a questi livelli abbia il suo potenziale. Se è in serata, diventa “ingiocabile”», chiosa Bonifetto.

Ma Fano ha anche altri punti di forza, come la banda Nasari o l’esperto libero Cesarini tanto per citare un paio di nomi. Come neutralizzare un avversario con questo profilo è la scoperta dell’acqua calda, aggiunge il coach del Monge Gerbaudo: «Sarà importante fare bene nei fondamentali di inizio gioco, dovremo dare fastidio alla loro ricezione e difesa per negargli di giocare palla in testa, sennò di strada ne facciamo poca».

Nella settimana della festa dell’8 marzo, per le donne l’ingresso sarà ridotto a 4 euro; confermato l’ingresso gratuito per gli under 16.