La cuneese Anna Botasso nella Nazionale Italiana senior di Cheerleading

Grande soddisfazione per tecnici e dirigenti dell'ASD TCN Cheerleader Cuneo per l'ingresso di Anna Botasso nella Nazionale Italiana Senior Coed (team misto) di cheerleading. L'atleta, scelta dopo una selezione, sta partecipando ormai da due mesi ai raduni di allenamento ad Alba presso la palestra Titans della società Albacheer, che conduce le sessioni sotto la supervisione della Ficec (Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport). Obiettivo della squadra, che conta ben 23 componenti, è la partecipazione al Campionato Mondiale Icu (International Cheer Union) che si terrà a Orlando, in Florida, il prossimo 20-22 aprile.



Anna Botasso, classe 2003, vive a Borgo Gesso (Cuneo) e frequenta il quinto anno dell'istituto ITC Bonelli di Cuneo. Dopo aver praticato la ginnastica artistica per lungo tempo si dedica allo sport del cheerleading da tre anni.



“Sono molto contenta di questa convocazione – spiega -. All'inizio mi ha un po' spiazzato perché non me l'aspettavo, ma poi ho preso la decisione di buttarmi in questa bella avventura in un mondo nuovo e in cui mi sono trovata da subito accolta, pur essendo arrivata da poco. Gli allenamenti sono impegnativi, perché a Orlando porteremo una routine di livello cinque (i livelli sono 6), ma l'ambiente è sereno e ho stretto amicizie che sono sicura dureranno nel tempo”.



“Siamo davvero felici che Anna sia entrata a far parte del Programma Team Italia della Ficec, che per la stagione 21/22, dopo due anni di stallo e di restrizioni dovute alla pandemia, ha proposto la conduzione dei diversi team da parte dei club stessi, sotto la sua supervisione – commentano dalla TCN -. Oltre alla soddisfazione di poter lavorare per un obiettivo importante come la partecipazione ai Mondiali, è sicuramente per lei una bella occasione di crescita, sia tecnica che umana, potersi allenare con persone diverse e in un contesto nuovo, imparando ad essere un team coeso, dove il singolo non esiste, dove ogni componente non lavora per se stesso, ma per l'intera squadra, consapevole che la riuscita dell'esercizio e delle sue difficoltà dipende esclusivamente dal saper agire insieme”.





Cosa è il cheerleading

Il Cheerleading è uno sport che combina, su basi musicali, elementi di ginnastica, danza, acrobatica, creando coreografie coinvolgenti e spettacolari e trasmettendo entusiasmo al pubblico che le guarda. Il Cheerleading, è uno sport inclusivo, adatto a chiunque e senza distinzione di genere. Non discrimina sulla base dell'aspetto fisico, al contrario, le coreografie così variegate, lo rendono adatto a tutti. Proprio sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e delle proprie capacità, ciascuno può trovare all’interno della squadra il proprio ruolo (flyer, base, backspot, tumbler, dancer). Questa disciplina si fonda su valori importanti come la fiducia, l'uguaglianza, lo spirito di gruppo, l'amicizia e il rispetto.