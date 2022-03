Anna e la sua bimba di 5 anni stasera arriveranno a Boves, dopo un lungo viaggio dall'Ucraina

Già da qualche giorno il sindaco di Boves attendeva notizie sull'arrivo di una mamma e di una bambina scappate dalla guerra. Non era chiaro dove fossero e come sarebbero arrivate qui. Tanto che Maurizio Paoletti era già allertato e pronto a partire per andare a prenderle.

Non è stato necessario: hanno trovato un passaggio e arriveranno stasera, dopo un lungo viaggio. Anna e la sua bambina hanno già una casa pronta ad accoglierle, messa a disposizione già nei giorni scorsi dall'amministrazione bovesana. Si tratta dell'alloggio delle ex Scuole di Castellar, ristrutturato grazie a fondi della Crc e destinato all'accoglienza di persone in difficoltà.