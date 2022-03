Assemblea degli autotrasportatori del FAI di Cuneo: "Pronti alla protesta se non avremo risposte dal governo"

Nel pomeriggio di oggi sabato 12 marzo, presso la sede di Fai (Federazione autotrasportatori italiani) Cuneo, si è svolto l’incontro tra alcune delle imprese aderenti e il direttivo dell'associazione per fare il punto sulle difficoltà del settore, fortemente penalizzato per il costo del gasolio.

Lunedì 14 marzo il segretario Alberto Giaccardi parteciperà ad una importante riunione con i colleghi di altre sedi provinciali della Federazione Autotrasportatori Italiani per coordinare le eventuali modalità di protesta da mettere in atto qualora l’incontro tra il governo e Unatras (che rappresenta il 90% delle associazioni del mondo della logistica, compresa la Fai) fissato per martedì 15 marzo non dovesse portare risultati decisivi.

Una viabilità locale martoriata, la difficoltà di reperimento di autisti, la necessità di rivedere in modo strutturale la costruzione del prezzo del gasolio impiegato dalle aziende conto terzi sono stati i temi che in modo vivace e partecipato sono stati affrontati.

Grande attesa quindi per l’incontro con il governo fissato per martedì 15 marzo dal quale, se non si riceveranno delle contromisure adeguate, si passerà alle manifestazioni di protesta già programmate dal 19 marzo nei modi e nelle tempistiche definiti a livello confederale.