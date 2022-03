Collezione Arpino, botta e risposta tra amministrazione e opposizione braidese

I consiglieri braidesi della Lega chiedono che la Giunta non si lasci sfuggire il ricco archivio dello scrittore braidese Giovanni Arpino.

In un comunicato stampa da loro diffuso, si fa riferimento ad alcune testate, dove risulterebbe che, per via degli spazi molto esigui e non in grado di esporre debitamente il materiale donato dal figlio Tommaso alla città del padre, la collezione rischierebbe di essere dirottata su altre città.

"Come gruppo consiliare siamo fortemente contrari a perdere la grande opportunità di poter ospitare e soprattutto rendere visibile, a tutti i braidesi ed ai turisti, il grande archivio del nostro illustre concittadino", sottolineano i tre esponenti del gruppo Lega in consiglio comunale Ellena, Cravero e Mossino. "Come di consueto, dato che non siamo stati informati né coinvolti dal PD, che guida la città, su una decisione così importante, non riusciamo a spiegarci lo scarso interesse e l’assenza di discussione per questo progetto culturale. Tralasciando il grave fatto che una città come Bra non ha un assessore alla cultura, sentiamo spesso parlare dalla Giunta e dal Sindaco di progetti di riqualificazione di strutture comunali, senza che alle nostre puntuali richieste sulle destinazioni d’uso si ricevano altrettanto puntuali risposte. Perché dunque non ragionare sull’inutilizzato Movicentro o su una porzione di quella che dovrebbe essere la nuova veste di Palazzo Garrone, o ancora su alcuni spazi di Palazzo Mathis non destinati a mostre temporanee?”

Non si è fatta attendere la risposta dell’Amministrazione, tramite le parole di Fabio Bailo, presidente del Consiglio Comunale con delega alla cultura, e del sindaco Gianni Fogliato: "Da oltre un anno l’amministrazione comunale, con tutta la determinazione e, al contempo, la duttilità che la salvaguardia di un patrimonio così importante impongono, lavora nella direzione auspicata dai consiglieri della Lega. Si stanno infatti svolgendo interazioni tra il Comune, il signor Tommaso Arpino, che ha esplicitato la volontà di rendere l’archivio paterno patrimonio della comunità, e la Fondazione CRC che, da sempre impegnata a sostenere le iniziative culturali del territorio, ha manifestato la disponibilità a essere parte di questo importante progetto".

Una prima proposta è stata quella di collocare l’archivio Arpino presso il centro polifunzionale che porta il nome dello scrittore. Più specificatamente si è ipotizzato da un lato di collocare l’archivio cartaceo nel nuovo ambiente destinato a ospitare anche il ricco archivio storico della città (uno dei più importanti del Piemonte), dall’altro di sistemare e valorizzare la pinacoteca nella adiacente area studio. Questo consentirebbe ai numerosi fruitori che quotidianamente frequenteranno quel locale di apprezzarne il valore.

Recentemente, è stata formulata anche un’altra ipotesi, che solo nelle ultime settimane si è resa praticabile grazie all’assegnazione dei fondi Pnrr che consentiranno di recuperare interamente Palazzo Garrone. L’Amministrazione proporrà al signor Arpino, con cui è fissato un incontro nei prossimi giorni, di collocare l’archivio paterno in uno dei locali che saranno disponibili nel palazzo Garrone una volta che sarà completamente restaurato, recuperato e restituito alla città. Questa soluzione potrebbe essere attuata a seguito di una temporanea collocazione dell’Archivio presso il centro polifunzionale, affinché lo stesso trovi sede definitiva, appena i lavori saranno conclusi, presso palazzo Garrone.

"Quanto illustrato dimostra che l’amministrazione, lungi dal mostrare ‘scarso interesse’, lavora con impegno e determinazione, per salvare e valorizzare l’archivio Arpino e, più in generale e non da oggi, la memoria e la produzione del suo più importante cantore, come dimostrano tangibilmente le molte iniziative messe in campo in questo ambito. Da ultimo la ristampa per i tipi dell’Araba Fenice de Il contadino Gené, una delle ultime opere dello scrittore, che da maggio sarà nuovamente disponibile ai lettori grazie anche al contributo economico della Città di Bra".