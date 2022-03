La crisi energetica preoccupa anche nel virtuoso distretto industriale di Langhe e Roero

Prima che il campanello d’allarme diventi una sirena assordante per un pericolo troppo alto da affrontare… Questa è la situazione che si sta vivendo in generale nelle aziende dei territori di Alba e Bra dove si cerca di capire come organizzarsi dopo i pugni inferti prima dal Covid-19 e ora dal conflitto tra Russia e Ucraina. Due eventi mondiali che hanno portato i costi dell’energia alle stelle, a tal punto che sta diventando insostenibile produrre.



E proprio l’aspetto dei costi di produzione sta spaventando anche le realtà più virtuose, soprattutto in settori nei quali è richiesto un alto uso di energia per la trasformazione delle materie prime. Lo stato di malessere è già noto da alcune settimane, come abbiamo potuto constatare anche tramite gli approfondimenti fatti con aziende che hanno interessi economici diretti in Ucraina – come la Giorio di Montà d’Alba nel settore della lavorazione legnami , o alle cantine Toso di Cossano Belbo , per l’export dei nostri vini –, o, come dall’ultimo esempio della Ondalba di Baldissero d’Alba , storica industria di lavorazione della carta, una filiera che quelle maggiormente colpite dal caro energia.



«Anche nella zona di Langhe e Roero – ci spiega dal suo privilegiato punto di osservazione Domenico Calabrese, componente della segreteria provinciale della Fiom Cgil – iniziamo ad avere segnalazioni da parte di aziende fortemente preoccupate circa il mantenimento dei consueti carichi di lavoro. Paradossalmente le commesse non mancano, ma i costi di produzione sono arrivati a livelli che sarà difficile sostenere a lungo. La situazione è di allerta perché, se non si interverrà rapidamente su questi fattori, servirà il ricorso ad aiuti statali o alle ferie per contenere gli effetti dovuti all’esplosione di costi fissi che stanno diventando insostenibili».