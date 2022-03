Missione dal Cuneese all'Ucraina e ritorno: domani arriveranno 56 donne e bambini

"Qui ci sono migliaia di persone, che arrivano e vanno da tutte le parti. Ci sono controlli e tanta polizia, come è giusto che sia".

Beppe Carlevaris, presidente di Conitours, consorzio di promozione turistica della Granda, è partito ieri alla volta di Przemyśl. E' da lì che ci racconta com'è la situazione in una delle città simbolo della generosità della Polonia, crocevia di vite e di scambi, punto di raccolta e smistamento di migliaia e migliaia di profughi.

Dalla Granda è partito un mezzo dell'associazione, ma anche un bus messo a disposizione da Bus Company, con cui, domani nel pomeriggio, verranno portate a Cuneo 56 persone, tutte donne e bambini.

Una missione partita un po' in sordina, da un socio, che pian piano si è allargata coinvolgendo la Caritas, la Regione, il Comune di Limone Piemonte, quello di Cuneo e quindi la Prefettura. Perché i numeri sono importanti. Arriveranno, appunto, tante mamme con i bambini, che andranno a stare in parte a Limone Piemonte (una trentina circa) e in parte a Cuneo. La macchina dell'accoglienza è in pieno movimento, coinvolgendo anche molti albergatori, che hanno messo a disposizione posti letto e biancheria.

"Qui è davvero organizzato tutto alla perfezione. Hanno trasformato un centro commerciale in un posto di accoglienza. E' incredibile e triste quello che sta accadendo. Ci sono migliaia di persone, tutte registrate, c'è grande serietà, chi entra viene munito di braccialetto e anche su di noi, che prendiamo le persone e le portiamo via, ci sono verifiche serratissime. Sono stato interrogato per due ore e hanno fatto tanti controlli. Ma ritengo sia giustissimo, anche perché prendiamo in carico tanti minori".

Spiega ancora Carlevaris: "La situazione è grave. Nei giorni scorsi molti dicevano che la guerra sarebbe finita presto e non volevano andarsene. Ora non lo credono più. Chi arriva adesso appartiene alla terza ondata di fuga: sono quelli che hanno solo un bagaglio piccolo ed essenziale, quelli scappati dalle bombe. I primi ad essersene andati sono stati i ricchi, poi quelli che pensavano di stare via per poco e poi poter rientrare a casa; ora arriva chi ha visto cosa sta accadendo. Non ha grandi speranze e vuole andare via".