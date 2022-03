Il judoka braidese Jacopo Busia vince la medaglia d’argento ai Campionati italiani di judo

Fa sempre piacere quando raccontiamo storie di giovanissimi di successo, soprattutto se sono di Bra. E cosa c’è poi di più entusiasmante delle imprese sportive?

In una giornata densa di emozioni, Jacopo ha disputato 4 incontri ad alto livello e, grazie alla sua determinazione e tenacia, è giunto alla finale, classificandosi al secondo posto, dopo una gara vissuta al cardiopalma.

La conquista della cintura nera è solo un punto di partenza per il judoka tesserato per l’Akiyama di Settimo Torinese dei fratelli Piero e Massimo Toniolo , la palestra dove si allena il campione olimpico Fabio Basile .

Ma Jacopo, che nei prossimi mesi sarà impegnato in gare a livello italiano e internazionale, non è l’unico a tenere alto l’orgoglio di Bra. Con lui c’è il fratello Nicolò, che in bacheca vanta una medaglia di bronzo ai Campionati Italiani juniores di Judo e tre primi posti nella categoria cadetti. Bravi ragazzi!