Vendere casa: tutti i documenti indispensabili

Quando si mette in vendita il proprio immobile e si trova un acquirente interessato all’acquisto, una delle prime cose di cui ci si deve preoccupare sono i documenti necessari per completare l’atto di compravendita davanti al notaio. In questa occasione infatti è fondamentale presentare alcune carte che sono considerate indispensabili: senza di esse è impossibile procedere con le pratiche e di fatto di rischia di non poter portare a termine alcuna procedura.

Vediamo allora insieme quali sono i documenti che conviene preparare con un certo anticipo, in modo da non avere problemi e poter vendere la propria casa senza nessun contrattempo.

1. Visura catastale immobile

Quando si parla di visura catastale immobile si fa riferimento ad un documento importantissimo, che può essere considerato una sorta di carta d’identità della proprietà. Al suo interno sono contenute diverse informazioni, come l’indirizzo, le dimensioni della casa, le varie particelle, la rendita catastale e via dicendo. Quando si intende vendere l’immobile, la visura è sempre fondamentale e conviene richiederla con un certo anticipo anche perché le tempistiche per averla rischiano di essere piuttosto lunghe. Fortunatamente, al giorno d’oggi è possibile chiedere la visura catastale anche online dunque la procedura è molto più semplice e veloce rispetto al passato.

2. Atto di provenienza

Un altro documento che bisogna presentare davanti al notaio nel momento in cui si intende procedere con la vendita del proprio immobile è l’atto di provenienza, ossia una scrittura autenticata che attesta la proprietà della casa. Questo può essere l’atto di compravendita firmato dal notaio, ma anche un certificato di successione, di donazione o l’assegnazione mediante una sentenza del Tribunale. Per ottenere questo documento è sufficiente contattare il notaio che lo ha redatto a suo tempo oppure rivolgersi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

3. Certificazione energetica APE

Quando ci si presenta davanti al notaio per la vendita del proprio immobile a terzi, è importante portare con sé anche l’APE ossia il documento che attesta la certificazione energetica dell’edificio. Va precisato che questo è un dettaglio necessario anche solo per pubblicare un annuncio di vendita: la classificazione energetica deve infatti essere specificata quando si propone un immobile a terzi. L’APE è piuttosto semplice da reperire, almeno per coloro che hanno acquistato casa dopo il 2009 perché lo si trova allegato al rogito. In caso contrario, occorre rivolgersi ad un tecnico abilitato per produrre una nuova certificazione.

4. Certificato di agibilità

Un altro documento importante è il certificato di agibilità, senza il quale l’acquirente tra l’altro rischia di non ottenere nemmeno il mutuo per l’acquisto dell’immobile. Questo attesta il rispetto di requisiti di sicurezza, igiene e salubrità della casa e lo si può reperire facilmente rivolgendosi al proprio Comune di residenza.

5. CILA e pratiche edilizie

Infine, nel momento dell’atto di compravendita con il notaio è importante presentare anche l’eventuale documentazione relativa a lavori edilizi che necessitavano di autorizzazione. Le pratiche in tal senso devono essere regolari, altrimenti è necessario provvedere alla sanatoria per evitare problemi importanti. Naturalmente, se non si sono intrapresi lavori di ristrutturazione e non si è modificato in alcun modo l’immobile, tali pratiche non servono.