Concerti, mercati, arte e spettacoli: ecco gli appuntamenti per questo fine settimana di marzo

Le iniziative organizzate questo fine settimana in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti.





Iniziative per la Giornata internazionale della Donna





A Bra con la rassegna “Marzo donna”, si può visitare la mostra di pittura “Donne nell’ombra” di Andreina Bertolini ospitata all’interno di Palazzo Mathis fino al 3 aprile. Sabato e domenica aperta il mattino. Sabato 12 marzo il centro polifunzionale “Giovanni Arpino” ospiterà alle 21 lo spettacolo organizzato dalle associazioni Asd New Dance e Los Tres Amigos “Donne in punta di piedi”, un viaggio nel mondo femminile tra parole, ricordi, musica e danza. Ingresso a offerta libera. Per partecipare agli appuntamenti è necessario essere dotati di green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Info: www.turismoinbra.it

A Cavallermaggiore appuntamento sabato 12 marzo alle 16 al teatro San Giorgio con lo spettacolo di Giulia Dogliatti, in arte “Alis”, cantautrice, pianista e performer di teatro musicale, che dedicherà musica e parole per omaggiare l’archetipo femminile nelle sue molteplici sfaccettature. L’evento è organizzato all’interno delle iniziative per la Festa della Donna ed è gratuito e libero. Per accedere sarà necessario essere in possesso di Green Pass Rafforzato (per i partecipanti dai 12 anni in su) e indossare la mascherina FFP2, secondo le normative vigenti.

Info: https://comune.cavallermaggiore.cn.it





A Savigliano proseguono gli appuntamenti di Marzo Donna. Sabato 12 marzo alle 16.30 al Centro Culturale di piazza Nizza è in programma il convegno “Stereotipi di genere e pari opportunità: come promuovere una cultura del linguaggio e dell’inclusività nel mondo del lavoro”. Modera Clara Rocca e intervengono Elena Chiaramello e Alberto Tortone.

Info: www.comune.savigliano.cn.it





Anche a Cuneo proseguono gli appuntamenti della rassegna “8 marzo e dintorni”. Sabato 12 marzo è in programma una passeggiata alle 14.30 per mamme e bambini (5-12 anni) nel centro storico per scoprire e approfondire alcune delle figure femminili che hanno contribuito, con la loro cultura, sacrificio e passione, alla storia locale e non solo. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 13 marzo la Fondazione Nuto Revelli organizza “Donne di ieri, di oggi e di domani”, una maratona di letture femminili per dare voce a tutte le donne del territorio cuneese, riconoscere i loro talenti e condividerne istanze e aspirazioni. Nel corso dell’evento saranno proposti estratti da L’Anello forte, testimonianze femminili del mondo contadino, una selezione degli scritti presentati nell’ambito di Scrivere altrove, il concorso rivolto a cittadine italiane, di nuova cittadinanza, migranti e cittadine detenute, e le voci più rappresentative delle donne di montagna che aderiscono a Wecho. A seguire vin brulé per tutte le presenti. Appuntamento in Piazza Virginio alle 16. Info: www.comune.cuneo.it e www.nutorevelli.org





A Mondovì è in corso la mostra di pittura "Non solo Mimose”, una collettiva di pittrici Socie Fidapa presso l'Antico Palazzo di Città. Sarà visitabile tutti i giorni fino al 13 marzo dalle ore 15 alle ore 18. Le artiste pittrici che esporranno alla mostra sono Angela Bacchiarello, Maresa Calò, Gabriella Malfatti, Paola Meineri Gazzola, Maria Grazia Pochini Fenoglio insieme alla prima retrospettiva di Mietta Benassi.





Ad Ormea, presso la casa delle Meridiane è allestita fino al 13 marzo “Pane e rose”, mostra tutta al femminile che le ragazze della città dedicano al lavoro delle donne di ieri e di oggi. “Bread and roses” è un omaggio e un pensiero di sorellanza alle donne che nel 1912 a Lawrence, America, diedero il via a un famosissimo sciopero delle lavoratrici dell'industria tessile che chiedevano una riduzione dell'orario di lavoro e un miglioramento delle condizioni di vita. Non solo aumento salariale ma la possibilità di godere delle cose buone e belle della vita. L'allestimento della mostra sarà un omaggio alle donne di Ormea che con il loro lavoro hanno contribuito e contribuiscono al benessere della collettività. Aperta sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Info: www.ulmeta.it e www.facebook.com/ulmeta





Nella settimana della Festa della Donna, per celebrare la ricorrenza domenica 13 marzo dalle 14 alle 18 il Comune di Garessio promuove un’apertura straordinaria del Castello reale di Casotto, con ingresso gratuito per le donne. Per visitare la dimora sabauda, è obbligatoria la prenotazione entro le 17 del giorno precedente a quello della visita. Sono inoltre possibili visite per gruppi di almeno 30 persone anche al di fuori del giorno indicato.

Info e contatti per prenotare: www.comune.garessio.cn.it/it-it/home





A Racconigi sabato 12 marzo alle 15 le donne racconigesi potranno partecipare gratuitamente alle visite tematiche che si svilupperanno tra Pinacoteca Levis Sismonda e Museo della Seta. Successivamente, alle 16, nel Museo della Seta la lettura di “Adelia”, bambina da anni dedita al lavoro, immergerà i presenti all'interno del mondo duro, necessario, ma a suo modo magico dei setifici, che tanta parte hanno avuto nella storia economica e sociale di Racconigi. Il "Donna Day" terminerà alle 17.30 nella sala UniTre del Centro culturale "Le Clarisse", dove Donatella Sasso dialogherà con Valeria Buscatti per presentare il libro "Un’inconsueta felicità". Partecipazione è gratuita per le donne, per le visite è richiesta la prenotazione.

Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi





Fiere e manifestazioni varie





A Sant’Albano Stura non lontano dalla Maina Panettoni tutto è pronto per la Fera ed Sant’Alban. Appuntamento domenica 13 marzo in piazza con le bancarelle, gli stand, la mostra di auto d’epoca e l’allegria della banda itinerante “Prisma danza” che, tra gag, coreografie, giocololeria, renderà il pubblico parte integrante dello spettacolo. Il repertorio tocca generi anche molto lontani tra loro, dal folk al jazz, dalla musica classica al pop e al tango. Sarà possibile visitare il Museo longobardo nella cappella di Sant’Antonio Abate che in questa giornata riapre al pubblico. Sabato 12 marzo appuntamento con la cena su prenotazione con la possibilità di scegliere tra menù lumache e menù carne. Domenica 13 marzo in mattinata sono previste premiazioni varie e il pranzo del bollito su due turni.

Info e programma completo: www.facebook.com/prolocosantalbano1





A Cuneo sabato 12 e domenica 13 marzo in piazza della Costituzione appuntamento con “La via del Sale”, mercatino di prodotti tipici alimentari di Piemonte e Liguria, organizzato da Cuneo Manifestazioni con possibilità di assaggiare e comprare formaggi, salumi, miele, dolci,

frutta e verdura del nostro territorio. In caso di previsioni negative l’evento sarà annullato.

Info: www.cuneomanifestazioni.it

Sempre a Cuneo nel fine settimana appuntamento con i saldi: sabato 12 e domenica 13 marzo Cuneo ci sarà lo “sbarazzo”, un “fuori tutto” nei negozi in centro città, alcuni anche in strada e sotto i portici. Si tratta di un’occasione per acquisti a prezzi convenienti, con “sconti mai visti”. Info: www.facebook.com/WeAreCuneo





Domenica 13 marzo a Saluzzo è in programma per tutto il giorno il MercAntico, rassegna saluzzese che fino a novembre si svolgerà nel centro cittadino e negli spazi dell’antica capitale del Marchesato per tante domeniche durante l’anno. Decine di espositori saranno protagonisti a Saluzzo lungo le vie e tra i caffè del centro storico. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/mercantico-2022





In occasione della giornata nazionale del paesaggio, istituita dal Ministero con l’obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini, MuSa, Musei di Saluzzo, propone una visita tematica domenica 13 marzo. La partenza sarà dalla Castiglia, dove una guida accompagnerà i visitatori sul giro panoramico dei camminamenti di ronda raccontando la storia e gli aneddoti più avvincenti dell’antico Castello dei Marchesi, poi trasformato in carcere fino al 1992. Successivamente ci si sposterà in Pinacoteca Matteo Olivero per ammirare i paesaggi raffigurati dall’artista e si concluderà con la salita di 130 scalini fino alla cima della Torre Civica, alta 48 metri. In occasione della giornata nazionale del paesaggio inoltre potrete partecipare al nostro contest fotografico: pubblicare le foto dello skyline di Saluzzo sui social utilizzando gli hashtag #giornatanazionaledelpaeasaggio #giornatapaesaggio #saluzzo #terresmonviso #visitsaluzzo taggando la pagina Facebook Musa e Instagram museisaluzzo per venire ripostati.

Info: www.facebook.com/MuSaMuseiSaluzzo





Musica e spettacoli per grandi e piccini





A Cuneo appuntamento sabato 12 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Toselli con l’iniziativa solidale “Un sorriso per Giorgia” Ad animare la serata, come sempre, i Trelilu, che presenteranno il loro diciottesimo lavoro discografico “Lilumania”. Con loro sul palco del Toselli, ci saranno

anche i campioni di Serie A delle squadre di pallapugno, le percussioni di Gilson Silveira, il bassotuba di Gioele Barbero e la maestria di Margherita Oggero. Ingresso con green pass rafforzato, prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/liltcuneo





A Ostana sabato 12 marzo alle 18.30 la cooperativa di comunità Viso A Viso invita all’appuntamento in musica del Cateto Jazz Trio, nell’ambito Jazz Visions Saturdays Young Blood, realizzato dall’associazione Class & Jazz in collaborazione con il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo.

Il jazz può rubare l’anima e far scoprire un repertorio infinito grazie alla performance di un trio che spazia dal bebop fino al jazz più moderno: Simone Pastorino alla chitarra, Daniele Mauro al basso elettrico ed Emilio Cuniberti alla batteria. Info: www.visoaviso.it





Alba Music Festival presenta la XVII edizione di Bacco&Orfeo, i Concerti della domenica di Alba e Bra: la grande musica in compagnia del grande vino. Domenica 13 marzo appuntamento alle 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba con Giuseppe Nova al flauto, Marco Demaria al violoncello e Cecilia Franchini al pianoforte. Musiche di Haydn, Donizetti, Verdi. Alle 16.30 nella Chiesa di Santa Chiara a Bra replica del concerto. Al termine si brinderà con i vini dell’Azienda Agricola Cordero Gabriele, Priocca. Ingresso a pagamento. Info: www.albamusicfestival.com





Al Teatro Sociale Busca di Alba domenica 13 marzo alle ore 21, andranno in scena i Trellilu che festeggiano i 30 anni di attività con uno spettacolo eccezionale ricco di musica e comicità. Con i tre che sono quattro sul palcoscenico saranno presenti personaggi della musica, della cultura e dello sport piemontese. Al Busca porteranno lo spettacolo “Lilumania” che è poi anche l’ultimo disco pubblicato da qualche mese. Tra gli ospiti annunciati figurano la scrittrice Margherita Oggero e i campioni delle squadre di pallapugno. I biglietti sono acquistabili al botteghino (domenica prima dello spettacolo), alla libreria “La torre” e su www.ticket.it





A Savigliano domenica 13 marzo alle 16,30 al Teatro Milanollo è in programma lo spettacolo “Pippi Calzelunghe” la “monella” inventata da Astrid Lindgren, un adattamento fedele del grande classico della letteratura per l’infanzia, inno alla libertà di pensiero, al coraggio di criticare le ingiustizie, al diritto di sognare mondi alternativi. Due attori e un’attrice/performer metteranno in scena le avventure dell’eccezionale Pippi e dei suoi amici Tommy e Annika, in una commistione tra teatro di prosa e teatro-circo. Biglietto a 4 euro. Info: www.comune.savigliano.cn.it





Domenica 13 marzo alle ore 16.30 nel teatro di Fontanafredda a Serralunga d’Alba è in programma “Dal paese dei balocchi”, spettacolo pioniere nel campo della giocoleria, che diventa la tecnica portante, insieme alla clownerie, alla musica e al canto dal vivo, di un lavoro che ricongiunge circo e teatro utilizzando tecniche di teatro di strada pur non essendo uno spettacolo di strada. Così, giocando, si trova il Paese dei Balocchi. Ingresso gratuito, ma prenotazione obbligatoria su www.fondazionemirafiore.it





Burattinarte d’Inverno approda al Cinema Vekkio di Corneliano d’Alba per un nuovo grande

appuntamento. Domenica 13 marzo alle ore 16.30 in corso Riddone 3, è in programma lo spettacolo “Hansel e Gretel nel bosco di città” proposto dalla compagnia L’Aprisogni.

Una Gretel, bionda teutonica e un Hansel, deboluccio e ipocondriaco, sono i protagonisti di questa storia, insieme alla madre, che li dimentica in giro e loro per ritrovare la strada utilizzano uno smartphone al posto dei sassolini. È un classico reinterpretato in chiave moderna

Ingresso libero. È consigliata la prenotazione. Info: http://www.burattinarte.it





A Boves domenica 13 marzo dalle 17.30 all’Auditorium Borelli è in programma lo spettacolo “ Naturalis, 4 elementi come casa”, un viaggio alla scoperta della vita, partendo dai quattro elementi che la vita stessa generano, un gioco che due attori conducono con il corpo, la musica dal vivo e semplici, evocative parole raccontando una storia “naturale”. In un continuo cambio di situazioni si riproduce il processo di creazione e trasformazione che sta alla base del divenire naturale consentendo al bambino la possibilità di sentirsi e riconoscersi nell’uno o nell’altro elemento. L’Aria il Fuoco, la Terra e l’Acqua diventano così compagni di un viaggio esperienziale di scoperta, coinvolgimento e attivazione sensoriale. Età consigliata dai 18 mesi ai 3 anni .





Domenica 13 marzo al Teatro Toselli di Cuneo alle 21 è in programma lo spettacolo “Morte di un commesso viaggiatore”, storia di un piccolo uomo e del suo sogno più grande di lui. Mischia verità e allucinazione. Si svolge contemporaneamente sulla scena, sotto gli occhi del pubblico, e nella testa del protagonista, nella quale noi spettatori, a differenza dagli altri personaggi, siamo chiamati a entrare. È una tragedia moderna che rivela il lato crudele del sogno americano.”

Biglietti Costi e modalità di acquisto (anche online) alla pagina: www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html





Domenica 13 marzo alle 21, presso la Chiesa di Cristo Re ad Alba, riparte il Festival Organistico Internazionale. La parrocchia albese ospita il prestigioso organo a canne costruito dalla ditta organaria “Piero Sandri Orgelbauer”. Il concerto sarà tenuto da uno dei più importanti interpreti della Germania, il maestro Bernhard Marx. Il programma della serata sarà dedicato alla musica barocca con Bach, Haydn, Beethoven e Franck. Il festival proporrà altri due concerti il 20 e 27 marzo, con Andrea Albertin e Alessandro Bianchi. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/Festival-Organistico-Internazionale-Città-di-Alba





A Busca, domenica 13 marzo, alle 16, il Teatro Civico ospiterà lo spettacolo per famiglie “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”, spettacolo che racconta una storia di malattia, guarigione, fiducia e amicizia: Luca Serra e Fulvia Romeo portano in scena l’incontro tra una bambina e un infermiere all’interno di una stanza di ospedale. Grazie alla loro storia divertente, emozionante e poetica lo spettatore viene accompagnato attraverso una riflessione sul rapporto che i bambini hanno con la parola dolore e con la paura che ne consegue. Il biglietto, posto unico, costa 7 euro.

Info: www.santibriganti.it/stagione-spaesamenti





A Saluzzo i “Salotti musicali” ritornano al Monastero della Stella domenica 13 marzo alle 16,30, presentando il concerto “Ecce Homo” che ha come protagonisti il soprano Serena Moine accompagnata al pianoforte da Lino Mei. Il concerto rievoca le tappe principali dell’anno liturgico cattolico partendo dall’Avvento per arrivare al culmine della Pasqua di Resurrezione.

Il programma spazia da brani di Bach, Vivaldi, Mozart, Britten, Rossini, fino a Fauré, Debussy per concludersi sulle note di brani trascritti dal compositore Nino Rota. Ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Info e prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it





Frida Kalho, Marlene Dietrich, Lina Cavalieri, Josephine Baker, Billie Holiday sono le cinque donne rievocate nello spettacolo musicale “Il caos Dentro” in replica domenica 13 marzo alle 21 sempre al Monastero della Stella a Saluzzo. A condurre lo spettatore in un viaggio nel mondo espressivo di queste cinque donne sarà la voce di Chiara Rosso, accompagnata al pianoforte da Enzo Fornione con le coreografie di Daniela Barbero e Alice Cravero portate in scena dalle ballerine Arianna Arnaudo e Matilde Perlo, che si esibiranno assieme ad alcune allieve della Scuola di danza “Move divertirsi ballando” di Saluzzo. Ingresso libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Info e prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it