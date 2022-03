D-ARTE: in Fondazione Peano a Cuneo una mostra di Aldo Galliano dedicata alla creatività artistica femminile

Fondazione Peano apre la stagione espositiva 2022 sabato 12 marzo alle ore 17 con D-ARTE, la seconda parte del progetto artistico del fotografo saluzzese Aldo Galliano, questa volta dedicato interamente alla creatività artistica femminile. La mostra, curata dallo stesso Galliano con Enrico Perotto, propone 48 ritratti fotografici di altrettante artiste che operano sul territorio cuneese e su cui sono intervenute pittoricamente o graficamente in un ricercato gioco di sovrapposizione di linguaggi e particolari.

A differenza di quanto era avvenuto nella prima parte del progetto RE-INCONTRI - proposto negli spazi espositivi di Fondazione Peano a settembre 2021 e dedicato agli amici artisti di Galliano - qui le artiste non sono state fotografate tutte nella stessa posa. Ciascuna ha scelto dove e come presentarsi e, soprattutto, se essere la protagonista indiscussa dello scatto oppure condividere la scena con altri elementi, quali la natura o l’arte stessa. Come anticipa il Vicepresidente della Fondazione Ach. Ezio Ingaramo, "il risultato è un panorama ampio di interpretazioni delle loro immagini, molto interessante e certamente con un fil rouge impalpabile, difficile da percepire, che misteriosamente le unisce pur nella varietà delle tendenze pittoriche di ciascuna artista: la femminilità, che non va intesa come un marchio di diversità dal maschile, ma come una marcia in più che consente originali accelerazioni della fantasia".

Le artiste che hanno aderito al progetto sono: Lorella Alessandria, Valeria Arpino, Gemma Asteggiano, Roberta Astegiano, Cristina Bollano, Micaela Calliero, Tegi Canfari, Chiara Cinquemani, Lidia Cirillo, Alessia Clema, Serena de Gier, Irene Durbano, Germana Eucalipto, Marina Falco, Moira Franco, Astrid Fremin, Grazia Gallo, Lidia Gallo, Danila Ghigliano, Adriana Giorgis, Sara Giraudo, Daniela Madeleine Guggisberg, Angela Guiffrey, Paola Malato, Romina Mandrile, Licia Martini, Lorena Massa, Paola Meineri Gazzola, Fabiana Mosca, Cristina Pedratscher, Carole Peia, Rosanna Pellegrino "Rosarino", Luna Potenziere, Chiara Quaglia, Serena Racca, Cristina Saimandi, Anna Salomone, Valentina Salvatico, Marina Sasso, Giusy Sculli, Monica Sepe, Cristina Tallone, Fulvia Testi, Evelina Tirrito, Valeria Vagliano, Anna Valla, Barbara Villosio, Viola Virdis

Aldo Galliano nasce a Cuneo nel 1965, vive e lavora a Costigliole Saluzzo. Da oltre vent’anni l’arte fa parte della sua vita. Si è avvicinato ad essa da autodidatta, inizialmente come pittore, ma poi dopo qualche anno il suo grande amore - la fotografia - è diventata la sua unica forma espressiva. In particolare la fotografia di strada ed il ritratto.

La mostra, allestita nelle due sale espositive di Corso Francia 47, sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30 ad ingresso libero e gratuito.





Per maggiori info:

email: segreteria@fondazionepeano.it

cell: 3497528085