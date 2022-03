Motori: la Black Racing Squadra Corse pronta a scendere in pista

Reggio Emilia. Nella serata di sabato 5 marzo 2022 si è svolta la serata di presentazione della Black Racing.

Per l'occasione direttivo, piloti, meccanici, sponsor ed amici si sono ritrovati presso la Trattoria del Macellaio Fornaciari per illustrare i programmi della squadra cuneese, con sede a Roccavione, che sarà nuovamente impegnata nella prestigiosa Pirelli Cup, inserita nell’ambito della Coppa Italia di Velocità.

Il reggiano Stefano Boselli, con la Yamaha R6 curata dalla Penny Racing, sarà impegnato nella classe 600 championship, mentre il cuneese Marco Cottone gareggerà nella classe 1000 challenge, alla guida di una Yamaha R1.

Il terzo pilota della squadra 2022 sarà ancora il reggiano Alessandro Spaggiari che, in sella alla BMW S1000RR, porterà i colori del team nella classe 1000 avanzata del Trofeo Italiano Amatori.

"Non vedevo l'ora di poter iniziare - ha riferito il team manager Simone Barale -abbiamo passato l'inverno ad approntare quella che, sulla carta, spero sia la miglior stagione di sempre. Le moto sono molto competitive ed i piloti hanno affrontato un allenamento specifico per essere al meglio della forma fisica. Un ringraziamento va a tutti gli sponsor ed ai partner tecnici che ci sostengono in questo percorso, perché senza di loro nulla sarebbe possibile".