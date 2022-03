Volley A2/F: è Populini show e la Lpm Bam Mondovì supera la Cda Talmassons per 3-1

Una vittoria che da forza e morale in vista dei play-off! E’ quella che ha ottenuto la Lpm Bam Mondovì in casa contro la Cda Talmassons, superata per 3-1 nell’ultimo impegno di regular season. Per le due formazioni si è trattato di una prova del nove in vista dei play-off, che salvo sorprese partiranno domenica 20 marzo.

Le squadre, infatti, sono scese in campo nella consapevolezza che qualsiasi fosse stato l’epilogo dell’incontro non ci sarebbero stati cambiamenti in classifica. Dopo una partenza soporifera il match è entrato nel vivo, con le due squadre che hanno alzato il ritmo del gioco e dello spettacolo. Nelle pumine grande serata per Alessia Populini (20 punti), di certo la migliore in campo. Da segnalare anche l’ottima prestazione del libero Morgana Giubilato, chiamata a sostituire Veronica Bisconti, ferma ai box a scopo precauzionale.

PRIMO SET: si parte con il mani-out vincente di Jessica Panucci. Già diversi errori al servizio per entrambe le formazioni e risultato che resta in equilibrio sul 4-4. Doppio ace di Alessia Populini e pumine avanti 9-7. Coach Barbieri chiama il primo time-out sul punteggio di 10-7. Al rientro in campo le friulane piazzano cinque punti di fila e vanno a condurre 10-12. Questa volta è coach Solforati a chiamare il time-out. Si torna in parità sul 14-14. Nuovo balzo in avanti della Cda sul 17-19. Pipe vincente di Populini e punteggio in equilibrio sul 20-20. Time-out chiesto da Barbieri. Poco dopo lo imita Solforati, preoccupato dal nuovo vantaggio della Cda. Arrivano due set-point a disposizione delle friulane sul 22-24. La Lpm non si da per vinta e ritrova la parità. Beatrice Molinaro alza il muro e questa volta il set-point è per le pumine. L’occasione è ghiotta e Maria Luisa Cumino la sfrutta a dovere con un ace che chiude il parziale sul 26-24.

SECONDO SET: Talmassons riparte di slancio e va a condurre sullo 0-2. L’ace di Molinaro rimette in equilibrio il punteggio. Veronica Taborelli inizia a “picchiare” forte al servizio e la Lpm avanza sul 5-3. Nuova parità. Le pumine alzano il ritmo e si portano sull’11-9. Il Talmassons reagisce e dopo un break si porta sul 13-15. Time-out chiesto da coach Solforati. Dopo l’ace di Silva Conceicao sono 4 i punti di vantaggio della Cda. Sul 13-18 coach Solforati chiama il time-out. Le ospiti continuano a macinare gioco e punti e il distacco sale vorticosamente. Entrano in campo Bonifacio e Pasquino. Arrivano otto set-point per la Cda. Al secondo tentativo arriva il punto che chiude il set sul 17-25.

TERZO SET: squadre sul 2-2. Le pumine vanno a condurre 5-3. Si torna in parità sul 10-10. Break della Cda sul 10-12. Time-out chiesto da coach Solforati. La mossa produce gli effetti sperati, visto che al rientro in campo la Lpm piazza un break di cinque punti consecutivi. Sul punteggio di 15-12 arriva la richiesta di time-out di coach Barbieri. Populini è in gran giornata e le pumine avanzano sul 18-13. Due punti recuperati dalle friulane. Scambio spettacolare finalizzato da Francesca Trevisan per il 23-20. L’errore al servizio di Josephine Obossa porta in dote 3 set-point per le pumine. Alla Lpm è sufficiente il primo per chiudere i conti, visto che Trevisan realizza un ace per il definitivo 25-21.

QUARTO SET: buona partenza della Lpm, avanti 5-3. Talmassons si rimette in sesto e conquista un break di tre punti. Sull’11-8 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Barbieri. Nuova interruzione per la panchina friulana sul 17-13. Reazione della Cda. Sul 17-16 è coach Solforati a fermare il gioco per una richiesta di time-out. Squadre in parità sul 19-19. Ace di Trevisan e due match point per le pumine sul 24-22. Alla prima occasione arriva il colpo vincente di Alessia Populini per il 25-22.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Populini, Montani, Giubilato, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo “Bibo” Solforati; 2° All. Claudio Basso

CDA TALMASSONS: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Silva Conceicao, Marchi, Maggipinto, Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte, Nicolini. Allenatore: Leonardo Barbieri; 2° All. Stefano Cinelli

ARBITRO: 1° Roberto Russo (Genova); 2° Simone Fontini (Pisa)