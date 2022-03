Volley A2/F: sfida tra due big con la testa ai Play-off! La Lpm Bam Mondovì questa sera (ore 20) ospita la Cda Talmassons

La Lpm Bam Mondovì questa sera (ore 20) chiude gli impegni della regular season ospitando al PalaManera la Cda Talmassons per il recupero dell’11^ e ultima giornata di ritorno. Una sfida tra la 2^ e la 3^ del girone B, che qualsiasi sarà l’esito finale della contesa non cambierà le gerarchie in classifica tra le due formazioni.

Sulla carta, dunque, sembrerebbe un gara priva di stimoli, ma nella realtà le due squadre sfrutteranno l’occasione per prepararsi al meglio in vista dei play-off, che salvo sorprese dovrebbero prendere il via domenica 20 marzo. Una particolarità della Cda riguarda il rendimento in trasferta. Nelle precedenti 9 uscite stagionali, infatti, la squadra di coach Barbieri ha sempre raccolto punti, ottenendo 7 vittorie da tre punti e due sconfitte al tie-break (Pinerolo e Club Italia).

La formazione friulana punterà come di consueto sui colpi dell’opposto Josephine Obossa, che con 421 punti messi a segno in 19 gare disputate è attualmente la seconda migliore realizzatrice della serie A2, alle spalle della sola Valentina Zago (455). Nella Lpm resterà ancora a riposo precauzionale il libero Veronica Bisconti, che da martedì tornerà a completa disposizione del tecnico Solforati.

In campo, dunque, rivedremo come titolare Morgana Giubilato, che tanto bene ha fatto nella trasferta vittoriosa in casa dell’Albese Como (0-3). All’andata le Pumine disputarono una delle loro migliori partite, riuscendo ad imporsi per 1-3. La gara sarà arbitrata dai Sig.ri Roberto Russo e Simone Fontini. Il match sarà visibile in diretta free sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.