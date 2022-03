Volley A2M. Cuneo va a Siena per tornare con 3 punti, ma non sarà una passeggiata. Alessandro Preti: "Dipenderà da noi" (VIDEO)

Anche per il campionato di serie A2 maschile Credem Banca si sta avvicinando la parte più interessante della stagione. In palio un posto in SuperLega l'anno prossino, ma per centrare l'obiettivo bisognerà innanzitutto giungere all'appuntamento nella miglior forma possibile ed in una posizione agevole alla fine della regular season: le prime quattro squadre, infatti, potranno beneficiare del fattore campo nello scontro dei quarti di finale. E non è cosa da poco.

La BAM Acqua S. Bernardo Cuneo attualmente occupa la terza piazza nella classifica provvisoria, con 39 punti: davanti ci sono Santa Croce con 46 (riposa nel prossimo turno) e Bergamo con 45, ma una gara in meno. A seguire i ragazzi di coach Roberto Serniotti la BCC Castellana Grotte con 38 punti, che ha appena esonerato il tecnico Flavio Gulinelli dopo la sconfitta interna con Siena. Più staccata Reggio Emilia, uscita battuta nello scontro diretto contro Cuneo ed ora a 4 lunghezze dai piemontesi con 35 punti

Nella decima giornata di ritorno la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo è impegnata domenica pomeriggio alle 18 sul campo di Siena, squadra in forte crescita con all'attivo 4 vittorie di fila: dopo essere stati a lungo in piena zona retrocessione, ora i toscani sembrano addirittura in corsa per un posto nei playoff. All'andata i cuneesi s'imposero solo al tie break, in una gara infinita che vide in Wagner e Botto i marcatori più efficaci.

"Sarà una partita tutt'altro che semplice - dice il neo dottore (in settimana ha conseguito la laurea in Giurisprudenza), Alessandro Preti - Siena è una squadra in crescita e con giocatori di livello, ma cerchieremo di fare del nostro meglio per tornare con tre punti. Loro sono partiti male e come spesso succede sono situazioni che poi ti porti dietro a lungo, ma quando ti sblocchi riprendi fiducia. Starà a noi riportarli giù".

L'intervista completa ad Alessandro Preti nel video a seguire.