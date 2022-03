Volley femminile A1 - Ostacolo Casalmaggiore sulla strada di Cuneo, Caruso: "Giocheranno con il coltello tra i denti, servirà tanta concentrazione"

Domenica 13 alle ore 17:00 (biglietti disponibili su www.liveticket.it) nella decima giornata di ritorno – penultima gara casalinga di regular season – la Bosca S.Bernardo Cuneo riceve una VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore a caccia di punti per tirarsi fuori dalla lotta salvezza, che vede sei squadre racchiuse nell’arco di soli tre punti. Le cuneesi scenderanno in campo con l’obiettivo di ritrovare una vittoria da tre punti che manca da più di un mese e iniziare al meglio la serie di sfide con squadre in lotta per non retrocedere, che proseguirà con le trasferte a Bergamo e Perugia, i cui risultati saranno decisivi nella corsa a tre per il sesto posto con Chieri e Firenze (entrambe con una partita da recuperare).

QUI BOSCA S.BERNARDO A dicembre il trittico di match con Casalmaggiore, Bergamo e Perugia portò alla Bosca S.Bernardo otto punti sui nove disponibili: replicare questo ruolino di marcia nelle prossime settimane permetterebbe alle gatte di restare in corsa per il sesto posto fino all’ultima giornata di regular season, che proporrà la gara casalinga con la Unet e-work Busto Arsizio. Centrare tre vittorie sarà un traguardo tutt’altro che semplice per tanti motivi, dalla fame delle avversarie, tutte bisognose di punti in chiave salvezza, alle due trasferte in campi storicamente difficili come Bergamo e Perugia. In casa Cuneo l’attenzione è tutta sulla prima delle tre partite, quella con Casalmaggiore, una formazione che nell’ultimo mese è arrivata ben quattro volte al tie-break con un bilancio di due vittorie e due sconfitte tra cui quella di domenica scorsa, in cui le ragazze di coach Volpini, avanti 2-0 sulla Delta Despar Trentino, si sono fatte rimontare. Se si considera che la Bosca S.Bernardo detiene il record stagionale di tie-break (nove) è naturale pensare a un incontro lungo e combattuto. Le gatte, reduci da una settimana con due giorni e mezzo di riposo provvidenziali dopo il tour de force di fine febbraio e inizio marzo, domenica 13 vogliono ritrovare quel successo da tre punti che manca dalla vittoria di Urbino del 6 febbraio scorso.

GIORNATA NAZIONALE FIOCCHETTO LILLA La Lega Pallavolo Serie A Femminile e le società consorziate aderiscono, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo, alla XI Giornata Nazionale Fiocchetto Lilla. Una ricorrenza, celebrata il 15 marzo, che accende una riflessione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, per aiutare chi sta lottando contro anoressia, bulimia, obesità e tante e nuove forme di D.C.A. – Disturbi del Comportamento Alimentare. Le atlete della vivo Serie A1 Femminile, in occasione delle gare di campionato del 12-13 Marzo 2022, aderiranno generosamente alla giornata indossando un simbolico Fiocchetto Lilla. Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono visibili al link: http://www.ilfilolilla.it/

SARA CARUSO, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Domenica dovremo essere sempre sul pezzo: servirà tanta concentrazione al cospetto di una squadra abituata come noi a partite lunghe e che scenderà in campo con il coltello tra i denti dopo la sconfitta con Trento di domenica scorsa. Il match con Casalmaggiore, così come quelli con Bergamo e Perugia, sarà molto complicato, ma sappiamo che dovremo fare il maggior numero di punti per raggiungere il miglior piazzamento possibile in regular season. La corsa per il sesto posto la vincerà chi tra noi, Chieri e Firenze, ci crederà fino alla fine. Ho un bellissimo ricordo della gara di andata, in cui sono entrata a partita in corso e sono riuscita a dare una mano alle mie compagne».

LE AVVERSARIE La vittoria di Bergamo su Firenze nel recupero disputatosi questa settimana ha reso la lotta salvezza ancora più incerta, con ben sei squadre racchiuse in tre punti a quattro giornate dal termine della regular season e ancora diversi recuperi in calendario. La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, che domenica scorsa ha lasciato per strada due punti pesanti nella sfida con Trento, a Cuneo cercherà di muovere una classifica che la vede appaiata a quota 19 punti con Vallefoglia; alle loro spalle Bergamo (18), Perugia (17 con tre partite da recuperare), Roma (16) e Trento (15). Molte delle speranze delle rosa passano per le mani di una ritrovata Rahimova (per lei nelle ultime due partite 30 e 21 punti) e di Shcherban.

I PRECEDENTI Bilancio in parità con tre vittorie per parte; all’andata Cuneo espugnò il PalaRadi per la prima volta nella sua storia (1-3).

LE EX Due tra le fila di Casalmaggiore (Guidi e Zambelli), tre tra le fila di Cuneo (Stufi, Spirito, Agrifoglio)

GLI ARBITRI Veronica Mioara Papadopol e Marco Braico

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA Biglietti disponibili su www.liveticket.it fino alle ore 12:00 di domenica 13 e in cassa a partire dalle ore 15:30. Per l’accesso al palazzetto saranno necessari green pass rafforzato e mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Volleyball World TV (https://www.volleyballworld.tv/).