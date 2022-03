"Vado a lavorare in montagna": la scelta di Sara Bernardi, dopo 16 anni da Zara

Nonostante la guerra non lontano dai nostri confini e i due anni difficili di pandemia c'è chi non si scoraggia sul futuro incerto, ma investe su se stesso, stravolgendo la propria vita.

E' la scelta di Sara Bernardi, 38 anni, originaria di Cuneo, che - dopo 16 anni nel negozio di abbigliamento Zara in via Roma, lascerà a fine aprile il suo impiego per andare a lavorare al rifugio della Pace (2000 m) al Colle della Maddalena di Argentera in Valle Stura.