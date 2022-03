“Fiera di essere Donna”, cena e solidarietà per il Gruppo Terziario Donna Alba

Una festa riuscita, la cena “Fiera di essere Donna”, organizzata dal Gruppo Terziario Donna Alba aderente all'ACA, martedì 8 marzo scorso. Palpabile l'emozione tra le numerose partecipanti nel ritrovarsi, nuovamente in presenza, in occasione della cena “Fiera di essere Donna”, dopo l'interruzione del tradizionale appuntamento imposta dalla pandemia.

L'iniziativa, come sempre, ha unito la convivialità e lo spirito di condivisione di categoria agli intenti solidaristici, favorendo una donazione ad una realtà del territorio impegnata nel sociale. Quest'anno, come sottolinea la presidente del Gruppo, Francesca Sartore, «siamo felici che il nostro contributo possa aiutare un progetto bello e meritevole come quello di Cascina Aquilone Onlus, con sede a Guarene, nota ad Alba e nel territorio per la sua attività rivolta ai progetti occupazionali, ai laboratori espressivi, ai soggiorni e viaggi finalizzati ad integrare soggetti con disabilità e/o con difficoltà di inserimento sociale».

"Il Gruppo Terziario Donna Alba – afferma la vice presidente, Micaela Delsanto - ringrazia l'Accademia Alberghiera Alba Apro Formazione per la meravigliosa accoglienza, nonché la direttrice della Casa circondariale di Alba e Saluzzo, Giuseppina Piscioneri, per aver partecipato alla serata e per aver accettato di essere relatrice nella rassegna al femminile di prossima organizzazione":

Il Gruppo ha infatti in serbo la rassegna di incontri tematici “Pari Opportunità da donna a donna”, che si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio alle ore 20.30 presso la Sala Alba dell'Associazione Commercianti Albesi. La rassegna è costituita da tre serate incentrate su tematiche di ampio respiro, rivolte alle donne ma non solo, per dare uno spazio che consenta di costruire un pensiero positivo di parità di genere, dove nessuno perde le proprie peculiarità.

Si comincia martedì 12 aprile con “Da donna a donna, sapienza e fierezza del femminile oggi”, relatrici la psicologa Alessandra Borgogno e Nicoletta Musso Oreglia, psicologa, mediatrice familiare e consulente in sessuologia.

Secondo appuntamento mercoledì 27 aprile con “Leadership al femminile: si deve, si può! Voce ed esperienza di donne leader”, con la direttrice delle Case circondariali di Alba e Saluzzo, Giuseppina Piscioneri e Paola Capozzi, vice questore vicario di Cuneo.

A chiudere, martedì 10 maggio, la conferenza “Teen Revolution. Alla scoperta degli adolescenti: generazioni a confronto fra i modelli in evoluzione” con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore in Sanità Pubblica presso l'Università degli Studi di Milano. Tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti, la Medaglia d'Argento al merito in Sanità Pubblica conferitagli nel 2004 dal Ministero della Salute.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Gruppo Terziario Donna Alba

tel. 0173/226611

e-mail segreteria@acaweb.it