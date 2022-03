Lions Club Mondovì Monregalese e la sfida dello sport inclusivo

Per il Lions Club Mondovì Monregalese serata dedicata alla disabilità e allo sport: “La sfida dello sport inclusivo nel Monregalese”. Relatore la dott.ssa Elena Fenoglio, presidente della cooperativa Caracol, con la quale il Lions Club ha sostenuto iniziative del progetto Sportabilità, accompagnata da due operatrici, Pina Gonzalez e Marta Gregorio, che hanno illustrato altre iniziative in atto con la finalità di uno sport inclusivo.

In particolare la dott.ssa Fenoglio ha introdotto il progetto Sport-In, di cui il Lions Club è partner, il quale si inserisce in continuità con il progetto Sportabilità, prevedendo laboratori integrati rivolti ai ragazzi/e condotti da tecnici esperti in queste discipline, supportati dalla presenza di un educatore professionale, che può inoltre essere funzionale come primo accesso anche per i ragazzi con disabilità che vogliono poi proseguire nei programmi di attività agonistica.

Inoltre il M.o Alberto Boglio, presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica Shuren Dojo, ha presentato il suo libro dal titolo "Il quadrifoglio si sentiva diverso e invece era solo speciale…" realizzato anche grazie al contributo del Lions Club Mondovì Monregalese.

Il presidente Lions, Sergio Zavattero, ha evidenziato come il sostegno a progetti con finalità formative per coloro che sono soggetti a disabilità sia uno dei principali obiettivi Lions.

Nella serata il presidente Zavattero ha inoltre illustrato le iniziative messe in atto in questi giorni dal Lions a livello internazionale per sostegno al popolo ucraino: “Stiamo assistendo ad un esodo di rifugiati di guerra di proporzioni tali per il quale è necessario l’aiuto di tutti. La prima iniziativa è quella, per chi ha disponibilità, di mettere a disposizione, anche tramite conoscenti, unità immobiliari libere per ospitare i rifugiati che sono bambini, donne e anziani. La segreteria distrettuale Lions tramite i vari club, sta redigendo un elenco di disponibilità che verrà poi messo a disposizione delle Autorità Civili con le quali verrà stipulato un protocollo di intesa.

La seconda riguarda la raccolta di fondi a sostegno delle attività di aiuto alla popolazione ucraina. La raccolta è fatta mediante versamenti individuali o di club che vanno fatti alla nostra fondazione LCIF e che verranno utilizzati a supporto delle attività svolte dai nostri club presenti in Polonia e Romania. A tale proposito il Lions Club Mondovì Monregalese ha aderito a questa richiesta deliberando un importante contributo.