Villanova Mondovì stretta in preghiera a San Lorenzo per chiedere la pace

Nella serata di venerdì 11 marzo, nella parrocchia di San Lorenzo, a Villanova Mondovì si è tenuta la veglia di preghiera per la pace, tenuta da don Alfredo Costamagna, responsabile diocesano dell'ufficio Migrantes.

Anche la comunità villanovese si è stretta in preghiera per la popolazione ucraina colpita dalla guerra.

Durante la veglia per si sono susseguite preghiere, canti ed è stato recitato il S. Rosario con le Suore Missionarie della Passione di Gesù.

Un momento di raccoglimento spirituale per appellarsi al ritorno della pace in Ucraina, con un pensiero particolare rivolto alle persone in fuga, alle famiglie, alle vittime e a tutti coloro che stanno aiutando i rifugiati.