Partita da Alba la missione umanitaria per l'Ucraina: il reportage di Andrea Olimpi (VIDEO)

È partita questa mattina, domenica 13 marzo, intorno alle 6, la missione umanitaria organizzata da FuturAlba e dall’associazione di protezione civile “Proteggere Insieme”, con la Città di Alba e grazie al supporto logistico della Croce Rossa Italiana albese. Si tratta di un convoglio di 4 mezzi, che – dopo il rendez vous con altri mezzi ad Alessandria – porteranno diversi generi di prima necessità per bambini e un ingente carico di medicinali, soprattutto per medicazioni e disinfettanti. A bordo dei mezzi Edoardo Bosio di FuturAlba, David Cane di Proteggere Insieme, Samir Balla, Laura Ferrari, Salvatore Scanu, Attilio Rinaldi della protezione civile di Acqui Terme, Fabio Sassi, della protezione civile di Busto Arsizio, i reporter Beppe Malò e Andrea Olimpi, e Tetyana Yanakovska, interprete.

La missione percorrerà 1.640 Km dal capoluogo delle Langhe fino a Rzeszów, in Polonia, a circa 80 Km dal confine con l’Ucraina, dove in un hub per la raccolta e lo stoccaggio degli aiuti umanitari, i volontari incontreranno un referente del Ministero della Salute dell’Ucraina, che prenderà in carico gli aiuti per portarli direttamente oltre confine in Ucraina.

Nel viaggio di ritorno, previsto per il prossimo lunedì, la missione si fermerà a Cracovia, dove raccoglierà una famiglia di profughi, due donne e due bambini, in fuga dal conflitto, con cui sono entrati in contatto attraverso l’interprete, Tetyana Yanakovska. Non è da escludere l’ipotesi che il convoglio, sulla via di casa, possa accogliere altre persone in fuga dalla guerra.

Seguiranno aggiornamenti dal nostro inviato Andrea Olimpi, anche attraverso delle dirette Facebook.