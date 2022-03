Le stangate in campo energetico ed il metano di Putin

Gentile direttore,

Sono ormai anni che si parla, quasi invano, di risparmio energetico, finalizzato alla riduzione dei combustibili di origine fossile ed al ridurre la produzione di anidride carbonica con tutto quello che ne consegue, ma diciamo che le leggi, regolamenti, disposizioni e raccomandazioni non hanno ancora raggiunto il risultato che ci si prefiggevano e stranamente l’argomento ricompare su tutti media ogni volta che ci si trova in una crisi energetica alla porta dovuta per lo più ad avversi eventi geopolitici. Le solite raccomandazioni sono quelle del ridurre la temperatura degli ambienti, lo spegnimento delle luci e dei dispositivi elettrici che non servono.

Altro campo molto inflazionato è stato quello del miglioramento della efficienza energetica, senza dimenticare il SUPERBONUS 110 che avrebbe dovuto indirizzare in tale senso ma, da come il provvedimento è stato varato dai nostri politici, è servito solo a creare una grande confusione, un aumento spropositato dei costi nell’edilizia, con disparità di trattamento tra i vari possibili utenti in quanto solo qualcuno poteva accedervi ed altri no, ed inoltre come era ipotizzabile che in due o tre anni si potesse intervenire contemporaneamente su milioni di edifici? Forse se la cosa avesse ipotizzato una durata di una ventina di anni si poteva anche ragionare.

Forse un metodo efficace per ridurre i consumi energetici potrebbe essere quello di acquistare pagando in anticipo i prodotti energetici (metano, energia elettrica, gasolio ecc.) come avviene per l’acquisto di un sacchetto di pellet, legna da ardere od altro prodotto che si paga all’acquisto prima dell’uso. Così sarebbe più facile fare i propri conti in tasca e non con le bollette che arrivano dopo aver sprecato. Questo potrebbe avere un risultato per i privati, ma non per il pubblico dove lo spreco impera.

Posso testimoniare alcune situazioni vissute alcuni anni or sono e precisamente: sono stato trovare un amico che era ricoverato presso un importante ospedale di Torino. Io arrivavo da un paesino di montagna ed ero partito con una nevicata in corso per cui ero adeguatamente vestito pertanto mi sono trovato in ambienti esageratamente riscaldati (penso oltre 25 gradi) e mi sono preso un “colpo di calore” che mi ha stordito per tutto il resto della giornata. È pur vero che in un ospedale le temperature possano superare i 20-22 gradi ma a tutto dovrebbe esserci un limite.

Altra testimonianza si riferisce sempre all’accesso ad alcuni uffici regionali nella città di Torino dove mi trovai per il disbrigo di pratiche burocratiche. Anche in questi uffici e nei rispettivi corridoi avvertii temperature per me insopportabili. Volli vedere i termosifoni, tutti rigorosamente dotati di valvola termostatiche ma con la manopola posizionata al n.5 (massimo possibile) quindi per temperature che potevano superare i 25 gradi avvicinabili ai 30 gradi. Mi è venuto l’istinto di portare le manopole accessibili a 3-4, ma penso che saranno rimaste poco in tale posizione. In questo caso non sarebbe ipotizzabile “comprare “prima il prodotto energetico tanto” paga pantalone” però se qualcuno fosse incaricato di fare i dovuti controlli sanzionando i responsabili di questi sprechi qualcosa potrebbe cambiare.

In conclusione non pensate che se con comportamento virtuoso facessimo un uso corretto e consapevole delle fonti energetiche in generale, sia nel privato, che nel pubblico, portando a giusto livello la temperatura degli ambienti riscaldati, riducendo l’orario di illuminazione dei monumenti e delle aree pubbliche non utilizzate, potremmo fare a meno del metano di Putin?

Forse vale la pena provare.

G.A. Bottero