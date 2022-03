Successo per la serata "Solidarietà con le donne del Mondo" organizzata a Vezza

Hanno partecipato all'iniziativa e alla cena benefica donne molto simpatiche e molto generose. Il ricavato della lotteria organizzata per raccogliere fondi da destinare a mamme e bimbi in difficoltà ha superato i 570 euro, cifra che verrà sommata alla raccolta delle offerte.

Intanto il sindaco Carla Bonino ci tiene a comunicare una bella notizia relativa all'accoglienza in paese di persone ucraine: "Ieri sera dalla nostra giovane famiglia Ucraina è arrivata la nonna, portata in Italia e raggiunta a Mondovì dal nipote. Mentre da una famiglia di Riassolo, stamattina è giunta da Irpin (vicino a Kiev) mamma Neila con il suo bambino Daimir, invece il papà è rimasto con i nonni anziani. Ed ancora, una famiglia con mamma e bambino arriverà a giorni presso una famiglia di Borgonuovo. Altre famiglie si stanno attivando per accogliere profughi ucraini, in particolare donne e bambini".