Scontro fra auto tra Sant'Albano e Trinità

Scontro tra due auto sulla strada provinciale 3, in prossimità della rotonda che da Sant'Albano porta a Trinità.

E' successo nella tarda mattinata di oggi, domenica 13 marzo. Nell'impatto uno dei due mezzi si è ribaltato.

L'allarme è scattato verso le 12.40. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fossano per la messa in sicurezza dei mezzi, tre ambulanze con l'équipe del 118 per prestare i primi soccorsi e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Fortunatamente le persone che si trovavano a bordo dei veicoli non hanno riportato ferite gravi.