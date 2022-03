Sono ancora in via di accertamento, anche se - a un primo esame - dovrebbero essere accidentali, le cause che nella serata di ieri, sabato 12 marzo, hanno portato all'incendio di un'autovettura a Caramagna Piemonte.

Il rogo, verificatosi in vicolo Sant'Asterio intorno alle 23.30, ha richiesto l'intervento di squadre dei Vigili del Fuoco da Cuneo, Saluzzo e Racconigi.