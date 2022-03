La Casa Natale del Matematico Peano a Cuneo è in vendita: con il superbonus 110% la ristrutturi con un piccolo investimento

Nella vita sognare una casa storica è lecito. L'occasione del Superbonus 110% per le ristrutturazioni rende tutto più facile.

La casa natale del celebre matematico Peano si trova a Cuneo, in frazione Spinetta, immersa nel verde.

E' proprio una dimora storica piemontese, con terrazzo vista monti, 3 piani di casa a livello, le tavernette con le volte a botte, contine ed infernotto.

L'ampio giardino consente anche di installare una piscina.

Il prezzo d'acquisto è assai abbaordabile per nuove esigenze di chi possiede l'immobile. Il Superbonus 110% sfruttabile in tutte le componenti permette una ristrutturazione davvero coperta nei costi per una grande parte.

Al netto degli studi eseguiti dal titolare dell'immobile si arriva con circa 200.000 euro ad avere una dimora storica completamente di proprietà e ristrutturata, pronta all'abitazione.

E' un affare. Mandare mail a media@morenews.it con il proprio cellulare per essere richiamati.