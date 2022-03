Music Against War: a Dogliani una raccolta fondi a favore dei profughi ucraini

Il Comune di Dogliani ha accolto l’iniziativa dei musicisti dei gruppi Nobasi e la ½ ora canonica che, con l’organizzazione di un concerto benefico, vogliono lanciare un messaggio contro ogni forma di violenza ed esprimere, attraverso la musica, la propria solidarietà alle popolazioni civili colpite dalla guerra in Ucraina.

L’evento “Music against war” si svolgerà domenica 20 marzo alle ore 17 presso la sala polifunzionale di via Chabat (Impianti sportivi).

Il legame che si crea in questi momenti, come solo la musica sa fare, è capace di unire cuori e di diventare un vettore per promuovere la pace.

La raccolta fondi sarà destinata a sostegno di iniziative locali per dare aiuto concreto alle migliaia di persone costrette a fuggire dai territori in guerra.

Durante i concerti sarà possibile degustare vino e prodotti tipici a cura della ProLoco Dogliani Borgo e del Bar Centro Sportivo.

L’evento ha il supporto di TRS Radio.

Per accedere è necessario Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

Per informazioni e prenotazioni: 0173.70210 – biblioteca.dogliani@gmail.com.