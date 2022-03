"Ritratte": il museo Mallé di Dronero in un omaggio alla donna nell'arte

Per un particolare viaggio di scoperta, in un omaggio coinvolgente ed emozionante dedicato alla donna nell'arte, questo pomeriggio, domenica 13 marzo, alle ore 16 presso il museo Mallé di Dronero ci sarà "Ritratte: alla scoperta delle varie figure femminili nella collezione Mallé".

Ad ingresso gratuito e accompagnati da Beatrice Condorelli, i visitatori potranno soffermarsi sulle varie rappresentazioni della donna nelle opere d'arte, ma non solo: "Entrando in questo museo - racconta la poetessa e nostra corrispondente - si viene accolti da un ritratto della mamma di Luigi Mallé. Da lei la passione per l'arte, la spinta a inseguire il sogno nonostante un cammino altro e pressoché stabilito. Nel suo ricordo, per Mallé, la forza del decidere e la perseveranza, la cura con il quale poi, divenuto direttore dei musei civici di Torino, si dedicò alle opere".

Inediti e preziosi cammei. Sulla pagina facebook del museo dronerese, tra le iniziative prosegue anche "Ogni 8 del mese un 8 marzo!": dall'8 marzo dello scorso anno fino ad oggi, ogni 8 del meseo bibliografie di donne esemplari della Valle Maira e dintorni.

"Abbiamo coinvolto i cittadini - spiega Ivana Mulatero, curatrice del museo - ed è stato bellissimo vedere come questa iniziativa ha portato a una ricerca storica accurata. In tutto abbiamo già raccontato 29 storie di donne, alcune delle quali ancora in vita. Sono storie esemplari, capaci di un tal coraggio e di una forza di cui è impossibile non cogliere la preziosità!".

Il museo civico Luigi Mallé è aperto tutti i weekend ed i giorni festivi dalle ore 15 alle ore 19. Per informazioni contattare lo 0171.904075 oppure scrivere a museo.malle@comune.dronero.cn.it.