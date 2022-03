Cuneo verso le elezioni, nella maggioranza la corsa a sindaco si restringe a due

Tre riunioni in una settimana (mercoledì, giovedì e sabato) con delegazioni ristrette dei quattro gruppi di maggioranza non sono bastate ad indicare chi sarà il candidato sindaco della maggioranza uscente a Cuneo.

L’ultimo incontro di ieri, dicono, si sia concluso con una fumata “grigia”.

Qualcosa, sembra, si stia muovendo ma non ancora a tal punto da poter considerare chiusa la partita.

Indiscrezioni riferiscono che si stia andando, per quanto faticosamente, verso un compromesso tra Partito Democratico e la lista civica “Centro per Cuneo” che potrebbe significare un timido e graduale via libera al vicesindaco Patrizia Manassero.

Ma il condizionale resta d’obbligo. Le bocche sono cucite e il sentore è che i nodi da sciogliere siano ancora parecchi.

Frattanto, “Cuneo Democratica e Solidale” e “Crescere Insieme”, i due gruppi numericamente meno forti, hanno deciso di fare un passo di lato per consentire a Pd e al Centro di schiarirsi le idee tra loro.

L’assessore Luca Serale, espressione del gruppo civico, resta in gioco, ma – pare - si stiano cercando modalità e compensazioni che possano tenere unita la coalizione di Federico Borgna.

Resta dunque momentaneamente in panchina il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Spedale, il quale potrebbe entrare in campo solo se il braccio di ferro tra i due gruppi maggiori dovesse non risolversi.

La prossima settimana i summit di maggioranza – sempre alla presenza di Borgna in veste arbitrale – vedranno protagonisti esclusivamente il Pd e il Centro civico.

Le altre due forze di maggioranza restano alla finestra: un gesto che lascia intendere che la matassa devono sbrogliarsela tra loro.

Tuttavia, se dopo il 20 marzo, quando verosimilmente si conoscerà la data delle elezioni (due le ipotesi ad oggi sul tavolo del Viminale: il 22 e 23 o il 29 e 30 maggio), la situazione non dovesse sbloccarsi allora lo scenario potrebbe cambiare.

Non è infatti escluso, sulla falsariga di quella che era stata la sua vicenda personale, che Borgna possa decidere di giocare una carta segreta proponendo un nome nuovo e terzo in grado di tacitare tutti.

Ma questo solo nel caso estremo in cui una delle due forze politiche che ambiscono ad esprimere il candidato sindaco si arroccasse o abbandonasse unilateralmente il tavolo delle trattative.