L’ex consigliere regionale Dutto: “Rimborsopoli? Una lista della spesa indigesta ai giudici”

Claudio Dutto è stato consigliere in Regione Piemonte per la Lega Nord

“Rimborsopoli non è altro che una lista della spesa invalidata da un tribunale quando ormai gli acquisti erano stati fatti e pagati”.

Con queste parole piene di amarezza, Claudio Dutto commenta la sua condanna a tre anni e due mesi nell’ambito del processo che ha visto alla sbarra numerosi politici regionali accusati di aver speso in maniera impropria i rimborsi di denaro pubblico.

Direttore di banca ormai in pensione, bossiano della prima ora, militante fin dalla fine degli anni ‘80, dal 1992 al 1995 è stato segretario della sezione e poi dell'intera circoscrizione di Cuneo della Lega Nord. Dal 1995 nel Consiglio comunale di Cuneo dove nel '98 è stato candidato a sindaco. Eletto in Consiglio regionale nel 1995, capogruppo della Lega Nord dal settembre 1999 è poi stato rieletto in Consiglio regionale - in quota proporzionale - nella circoscrizione di Cuneo.

“Per me e per la mia famiglia convivere con questo peso di una accusa infondata, sfociata in una condanna, non è stato facile - spiega Dutto -. Quando la Guardia di Finanza mi ha chiesto le fatture per un controllo, io ero tranquillo: sapevo, ero certo di essere nel giusto. E poi invece, anni di processo, di gogna mediatica e ora una condanna che trovo assolutamente ingiusta e immotivata”.

Inutile chiedere se farà ricorso: “Lo farò per ogni grado di giudizio. Non ho chiesto il patteggiamento perché ho sempre saputo di essere nel giusto e intendevo dimostrarlo in ogni grado di giudizio. Io come consigliere regionale, ho fatto ciò che hanno fatto tutti: mi sono attenuto all’elenco”.

Ossia la famosa “lista della spesa”, che Dutto spiega in questo modo: “Noi avevamo un elenco molto dettagliato, su quello che potevamo spendere e acquistare. E io mi sono attenuto in maniera scrupolosa senza mai usare quel denaro per usi personali. Capitava di comprare dei Cuneesi al rum per i funzionati e molte volte mi sono ritrovato in fila in pasticceria a Cuneo, con altri colleghi. Era una prassi consentita da quello stesso elenco”.

Ma i giudici contestano spese per acquistare vestiti, prodotti di bellezza e cene.

“I vestiti sono cravatte donate a Natale, i prodotti di bellezza profumi e le cene, una sorta di rimborso spesa dopo il comizio per i militanti della Lega Nord. Poi durante il processo abbiamo scoperto che tutte queste spese non si potevano più fare. Peccato che lo hanno detto dopo, con una interpretazione diversa, cambiata in corso d’opera dai giudici. Una interpretazione che rendeva illegale la maggior parte degli acquisti”.

Secondo la difesa di Dutto, infatti, le sue spese sono state fatte seguendo la norma vigente, attraverso la quale la legge regionale attribuiva ai gruppi consiliari dei finanziamenti con motivazioni generiche. Da queste - attraverso una delibera - è stato ricavato il famoso elenco di ciò che si poteva acquistare con i soldi pubblici.

“Questo prima - precisa Dutto - della diversa interpretazione data in tribunale durante il processo di Rimborsopoli. Così pranzi e cene secondo i giudici si potevano offrire solo a personalità di grande spicco, come per esempio un ambasciatore. Ripeto, come Lega Nord abbiamo sempre offerto i pasti a chi lavorava per i comizi, ed è stato contestato”.

In questi giorni sono state rese note le motivazioni che hanno portato alla condanna dell’ex assessore e consigliere comunale, il torinese Angelo Burzi, che la notte di Natale dell’anno scorso si è tolto la vita, lasciando lettere dove specificava che la sua morte era “un atto di accusa contro la magistratura e chi aveva reso possibile una simile condanna”, che lui ha sempre considerato ingiusta. Tra l’altro la pena inflittagli è stata più bassa della sua: tre anni contro i tre anni e due mesi che il giudice ha dato a lei.

“Una vicenda estrema che umanamente comprendo. Non è facile convivere con questa onta, soprattutto se sai di essere nel giusto, di non aver mai approfittato del denaro dei contribuenti”.

Tra poco a Cuneo ci saranno le elezioni, non le piacerebbe tornare in politica?

“La politica è la mia grande passione ma questa storia ingiusta dei rimborsi mi ha rovinato la vita”. Vota ancora Lega? “Sì”, risponde senza esitazione Claudio Dutto, e aggiunge: “è comunque il male minore”.