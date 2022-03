Covid19, a Busca salta lo spettacolo “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!”

Sceso il sipario sull'appuntamento per “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite” (la stagione condivisa dei Teatri Civico di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro) lo scorso venerdì, si registra oggi - domenica 13 marzo - un cambio di programma per lo spettacolo in programma alle 16 presso il teatro civico di Busca.

A causa della positività al Covid19 di uno dei membri del cast, infatti, lo spettacolo per famiglie “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” è stato rimandato a data da destinarsi.