A Saluzzo arriva “Primi! (dei non eletti)”: uno spettacolo teatrale in favore dei bambini ucraini

Sabato 26 marzo 2022, alle ore 21, a Saluzzo, presso il Cinema Teatro Magda Olivero (ex Politeama Civico), la Compagnia Teatrale Primoatto di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione saluzzese “I sogni dei bambini onlus”, porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Primi! (dei non eletti)” del commediografo romano Adriano Bennicelli.

Lo spettacolo è interpretato da Matteo Avataneo, Giorgio Berardo, Luca Bertero e Corrado Vallerotti. La regia è di Annachiara Busso.

Tutto il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione “I sogni dei bambini onlus” e indirizzato all’attività che l’associazione ha intrapreso in questo periodo rivolto all’accoglienza dei bambini profughi in arrivo dall’Ucraina nei nostri territori.

I Sogni dei Bambini Onlus ha un profondo rapporto di amicizia con la Compagnia Teatrale Primoatto da oltre 10 anni, e 4 delle nostre produzioni sono state utili a raccogliere fondi per i progetti dell'associazione.

La pièce porta in scena quattro personaggi, quattro spaccati di esistenza sconfitta, eroi tragicomici diversissimi ma collegati e uniti insieme dal caso o dal destino, nei momenti più esilaranti e riflessivi, più intimi e surreali delle loro vite.

Prezzo biglietto 10 euro adulti, 5 euro bambini sino a 10 anni.

Prevendita presso il Cinema Teatro Magda Olivero ai seguenti orari: Giovedì 17 e Venerdì 18 dalle 17 alle 19 e Mercoledì 23 Giovedì 24 e Venerdì 25 dalle 17 alle 19.

Negli orari di prevendita sarà anche attivo il numero 351-9038507 per eventuali prenotazioni.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 351.9038507, scrivere alla mail primoatto2011@libero.it oppure tramite la pagina facebook della Compagnia Teatrale Primoatto.

TRAMA DELLO SPETTACOLO

“Si avverte la gentile clientela che le casse stanno per chiudere…

Questo Paese sta per chiudere…

Vi ricordiamo tuttavia che nella fila, gli ultimi, non saranno ultimi…saranno solo i primi dei non eletti.” cit.

“PRIMI! (dei non eletti)” porta in scena quattro vite, quattro spaccati di esistenza, diversissimi ma collegati e uniti insieme dal caso o dal destino. Uno spettacolo tragicomico che restituisce delle vite dei protagonisti i lati più esilaranti e riflessivi, più intimi e surreali: quattro uomini nel mezzo del momento più importante della loro vita.

Quattro uomini completamente diversi per carattere, nascita e esperienze, che si trovano ad affrontare la più difficile delle prove ovvero il confronto con la vita che hanno vissuto.

Quattro uomini nel pieno della loro vita, che sono costretti a guardarsi alle spalle e riconoscere di essere ad un punto di svolta, il momento in cui tutte le cose appaiono chiare e definite:

Un precario, nella perenne ricerca del colloquio di lavoro giusto, di un’opportunità per far valere le proprie competenze, tra strampalate esperienze lavorative e dubbi corsi di aggiornamento.

Un uomo qualunque, che a causa di una notizia sconvolgente, decide di realizzare in 24 ore tutto quello che non ha mai avuto il tempo di fare.

Un calciatore, alle prese col momento più importante della sua carriera davanti agli occhi del mito della sua infanzia.

Un disadattato, vittima di una particolare sindrome, è costretto a girovagare in un supermercato senza poter uscire.

Come riusciranno i quattro a far quadrare i conti con le proprie difficoltà e i propri limiti e a superare definitivamente l’empasse che li fa sentire inesorabilmente I primi, ma dei non eletti?

L’AUTORE

È nato a Roma nel 1965. Autore teatrale e architetto ha scritto vari testi teatrali, rappresentati a Roma e in molte altre città italiane, in Svizzera e Sud-America.

Con “Radice di 2”, nel 2007 ha vinto il premio di scrittura teatrale “Diego Fabbri”, nel 2008 il premio nazionale alla drammaturgia “Oltreparola”.

Nel 2009 è stato selezionato come autore in rappresentanza dell’Italia al Festival di drammaturgia europea a Santiago del Cile.

È socio, dalla sua costituzione, del Cendic, Centro Italiano Drammaturgia Italiana Contemporanea.

È attivo, con l’Associazione Teatro7 solidarietà onlus di Roma, in progetti artistici che hanno lo scopo di finanziare azioni di sviluppo scolastico nella provincia di Xai-Xai, Mozambico.