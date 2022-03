Volley A2/M: Motta di Livenza passeggia a Mondovì! Il Vbc Synergy travolto 0-3

Manca solo il conforto della matematica per condannare ufficialmente il Vbc Synergy Mondovì alla retrocessione in A3. I Galletti sono stati sconfitti in casa dalla formazione veneta dell’HRK Diana Group Motta di Livenza con un netto 0-3. Una gara praticamente a senso unico, con i veneti degli ex Biglino, Loglisci e Cattaneo superiori in tutti i fondamentali e particolarmente incisivi al servizio.

I Galletti dopo aver perso il primo set hanno di fatto smesso di lottare, finendo per rimediare una delle sconfitte più pesanti della stagione. Per i padroni di casa il migliore in campo è stato Arinze Kelvin, autore di 17 punti. Negli ospiti, invece, spiccano i 14 punti di Cattaneo, per una percentuale in attacco del 71%. Martedì prossimo i Galletti torneranno in campo al PalaManera per ospitare il Bergamo.

PRIMO SET: si parte con il primo tempo vincente di Vittorio Ceban. Buon avvio dei Galletti, avanti 5-2. La formazione veneta reagisce e riacciuffa la parità sul 9-9. Arinze Kelvin fallisce un paio di attacchi e il Motta aumenta il vantaggio. Sul 10-13 arriva la prima richiesta di time-out di coach Denora. Ace di Omar Biglino e ospiti sul 14-18. Nuovo time-out chiesto da coach Denora. Sul 19-24 sono cinque i set-point a disposizione della formazione veneta. Il Vbc annulla due chance e il tecnico Lorizio chiama il time-out. Al rientro in campo arriva il punto di Alberini che chiude il set sul 20-25.

SECONDO SET: primo tempo vincente di Acuti e Motta in vantaggio. La formazione ospite continua a spingere e si porta sullo 0-4. L’ace di Cattaneo vale l’1-6. Time-out chiesto da Denora sul punteggio di 5-11. I Galletti non riescono ad opporre la dovuta resistenza e dopo il doppio ace di Cattaneo si arriva sul 7-18. Nuovo time-out chiesto da coach Denora. I Biancoblù appaiono demotivati e il distacco sul 10-23 è pesantissimo. L’ace di Omar Biglino, confermato dal video-check, chiude il set sul 10-25.

TERZO SET: inizio all’insegna dell’equilibrio con le due squadre sul 3-3. Break per la formazione ospite, avanti 3-5. Time-out chiesto da coach Denora sul punteggio di 5-10. Il Motta è un fiume in piena, mentre i Galletti hanno smesso di lottare. Sul 7-16 arriva una nuova richiesta di time-out di coach Denora. I Biancoblù sembrano non attendere altro che la fine del match. Si arriva così sul punteggio di 9-21. L’ace di Meschiari rende meno pesante il risultato, con gli ospiti avanti 14-23. Poco dopo arriva l’errore al servizio di Ceban che chiude set e match sul 15-25.

Vbc Synergy Mondovì: Meschiari 4, Piazza, Caldano, Raffa, Nwachukwu 17, Fenoglio, Lusetti, Boscaini, Catena 3, Gecchele, Camperi, Ceban 4, Mazzon 8, Cianciotta. Allenatore: Francesco Denora; 2° All. Stefano Mesturini

DIANA GROUP MOTTA DI LIVENZA: Zaccaria, Saibene, Alberini 4, Loglisci 6, Gamba 13, Pugliatti, Cattaneo 14, Biglino 8, Morchio 1, Secco Costa, Acuti 9, Luisetto, Pugliatti, Battista. Allenatore: Giuseppe Lorizio; 2° All. Paolo Mattia

ARBITRI: 1° Rachela Pristerà; 2° Michele Brunelli