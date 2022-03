Cuneo Volley: Chic & Shock nuovo partner commerciale

Entra a far parte del “mondo Cuneo Volley” un nuovo partner commerciale, Chic & Shock, portando con sé una ventata di bellezza. Professionalità, qualità dei prodotti e continua ricerca di aggiornamenti per aumentare le proprie competenze, tutto questo a disposizione di clienti privati e business nei negozi di Cuneo e Alba, perché è importante prendersi cura del proprio aspetto, oltre che del proprio corpo.

«Siamo oltremodo felici di essere entrati a far parte del mondo Cuneo Volley. Ci siamo spinti in questa direzione perché amiamo il volley e la bellezza che i giocatori con la loro tenacia, positività e voglia di migliorare trasmettono. Amiamo il nostro territorio ed i valori su cui si basa ( la voglia di ottenere risultati concreti, lo spirito di sacrificio, l'umiltà, la pazienza ) nei quali ci identifichiamo pienamente. Questa partnership per noi significa non solo essere presenti con la nostra immagine al Palazzetto, ma anche essere tra le aziende che concretamente sostengono il settore giovanile che conta centinaia di persone tra atleti, allenatori coordinatori tutti mossi dalla stessa passione per il volley e dalla voglia di ben figurare a tutti i livelli. In questo modo ci sentiamo ancor di più parte integrante del tessuto sociale ed economico del territorio ( la provincia Granda ) in cui operiamo. Per questi motivi per noi è un onore affiancare Cuneo Volley nel suo percorso di crescita, perché questo va di pari passo con il nostro desiderio di crescere migliorando i servizi che offriamo alla clientela locale. Si tratta di un connubio tra strutture ambiziose che possono contribuire l'una alla crescita dell'altra. Credo che non ci possa essere di meglio a livello locale» - Claudio Curti, titolare.

PROFESSIONAL TRADE SaS, opera da 7 anni nel settore della distribuzione di marchi selezionati del settore “Beauty” nella provincia di Cuneo. Concessionaria di marchi nazionali ed internazionali, vende a saloni di acconciatura ed estetiste prodotti ed attrezzature di alta qualità ed affianca gli operatori professionali dalla fase di allestimento del negozio ( acconciatura, barber, estetista, centro nail, spa, …) alla fornitura di prodotti ed accessori. La nostra clientela professionale, che raggiungiamo con un sistema di consegne in proprio, è dislocata prevalentemente in provincia di Cuneo. L'azienda consta inoltre di 2 STORE a marchio CHIC & SHOCK BELLEZZA PROFESSIONALE che praticano sia la Vendita al dettaglio ( consumatori privati ) che all'ingrosso ( saloni e centri estetici ) a CUNEO in via XXVIII PRILE 7 e ad ALBA in corso Langhe 3. Nei nostri programmi c'è il desiderio di aprire nuovi punti vendita in provincia ed allargare la nostra distribuzione ad altri saloni, sempre ispirati dalla ricerca della massima qualità al miglior prezzo possibile.