Lpm Bam Mondovì-Talmassons 3-1, Alessia Populini chiama a raccolta i tifosi per i play-off: "Abbiamo bisogno di voi!" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ieri sera ha chiuso gli impegni di regular season con il botto, superando in casa la Cda Talmassons per 3-1. Con i giochi per il secondo posto già definiti prima ancora di scendere in campo, pumine e friulane hanno disputato un match utile soprattutto per prepararsi al meglio in vista dell'imminente avvio dei play-off. Tra le protagoniste assolute della serata la schiacciatrice Alessia Populini (20 punti), grintosa in campo e anche ai nostri microfoni: