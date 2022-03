Volle A1F. Signorile fa danzare Cuneo che stritola Casalmaggiore: 3-0 della Bosca S.Bernardo

Tutto facile per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che vince nettamente contro Casalmaggiore per 3-0 (25-15/25-1/25-22) continuando la sua rincorsa verso il sesto posto finale in regular season. Due set perfetti, senza lasciare nulla alle avversarie, poi un finale col brivido che poteva riaprire la partita, ma Signorile e compagne ancora una volta sono state brave a non mollare e chiudere la pratica.

Una prova corale, passata per le mani del capitano Noemi Signorile: sorretta da una ricezione quasi perfetta, il capitano ha infatti disputato una delle migliori partite stagionali chiamando ad attaccare un po' tutte le compagne e smarcandole a muro. Se il maggior numero di punti li ha messi a terra l'opposto Gicquel (16, ottimo 56% finale), senza ombra di dubbio merita una menzione anche la performance di Alice Degradi che con i suoi 13 punti finali è stata spesso punto di riferimento dell'attacco piemontese.

"Era importante vincere - il commento dell'allenatore Pistola -. Ci aspettavamo una gara più intensa, ma oggi Casalmaggiore non ha disputato la sua miglior partita. Noi siamo stati ordinati a muro ed in difesa ed abbiamo attaccato bene, insomma tutto positivo. Consolidiamo la posizione in classifica e guardiamo con fiducia alle partite che verranno".

Soddisfatta anche la francese Lucille Gicquel, premiata Mvp dell'incontro: "Una bella partita, abbiamo fatto pochi errori ed un gran lavoro al servizio. Tre punti importanti in chiave playoff, ora dobbiamo vincere anche con Bergamo e Perugia".

I SESTETTI: Coach Andrea Pistola manda in campo il capitano Signorile in regia con Gicquel opposto, al centro il tandem Stufi-Squarcini, schiacciatori ricevitori Degradi e Giovannini, libero Spirito. Per Casalmaggiore l'allenatore Volpini schiera la palleggiatrce Bechis con opposto Rahimova, al centro l'ex Zambelli e Guidi, schiacciatrici di posto4 Szucs e Shcherban, libero Carocci.

LA PARTITA. Le squadre si studiano nelle prime fasi di gioco, poi Degradi in pipe porta Cuneo avanti di un break sul punteggio di 6-4, vantaggio che s'incrementa (9-5) sul doppio attacco out prima di Rahimova poi di Szucs che costringono coach Volpini a chiamare il suo primo time out. Alla ripresa del gioco, però è ancora Cuneo ad andare a segno: la seconda pipe vincente per Degradi porta le gatte al doppiaggio (10-5). Una fallosissima Rahimova consegna un altro punto alle piemontesi, poi insiste anche Squarcini e sul 13-6 Volpini effettua il cambio della diagonale palleggiatore-opposto inserendo Di Mualo e Malual al posto di Bechis e Rahimova, ma Cuneo è un treno in corsa: è di Gicquel il punto del 15-7. Casalmaggiore ritrova un po' di fiducia approfittando di un paio di errori di marca piemontese che inducono coach Pistola ad interrompere il gioco sul punteggio di 16-11. Si riprende, Shcherban segna l'ace del -4 (16-12), ma Gicquel risponde e segna il 19-13, poi il muro a due su Malaul riporta Cuneo a +7 (21-14). Dai 9 metri una scatenata Gicquel mette a terra il punto del 23-15, Giovannini in diagonale porta le gatte al set-ball (24-15) ed infine il fallo in palleggio fischiato a Di Maulo consegna l'1-0 a Cuneo.

SECONDO SET. Sestetti inziali riconfermati per entrambe le squadre. Per la prima volta nella partita le lombarde trovano il break del 3-1 sull'attacco vincente dalla seconda linea di Rahimova, ma Cuneo riequilibra subito il set con un pallonetto piazzato di Degradi e mette la freccia 6-3 con un punto di Squarcini e due diagonali vincenti ancora di Degradi. Rahimova torna a sbagliare, altro punto per Cuneo che scappa 8-4. Dal centro picchia forte Squarcini, Cuneo va al doppiaggio e sul 10-5 c'è il time out di Volpini. Nulla da fare per Casalmaggiore: attacco dalla seconda linea di Gicqel, muro di Degradi, Cuneo fugge 13-5. Volpini cambia nuovamente la diagonale palleggiatore-opposto, ma le biancorosse sono assolute padrone del campo: un ace di Degradi (17-7), la diagonale vincente di Stufi (21-10) e quella di Jasper portano la Bosca S.Bernardo al set-ball sul punteggio di 24-12. Il set si chiude ancora su un errore di marca lombarda.

TERZO SET. Cuneo riparte forte: un gran muro di Signorile e l'ace di Stufi lanciano le gatte avanti 6-2. Arrivano il tocco vincente di Squarcini, la schiacciata nei tre metri avversari di Gicquel e siamo 9-3 per le biancorosse che incrementano ancora il vantaggio (12-5) grazie a Stufi: Volpini è costretto al time out. Che sembra dare i frutti desiderati: un break di 3-0 per le lombarde inducono Pistola ad interrompere il gioco sul punteggio di 16-11, le sue ragazze riordinano le idee e Degradi piazza subito un gran muro che ricaccia le avversarie indietro 18-11. Arriva l'ultimo time out per Volpini, Casalmaggiore recupera due break (18-14) grazie ad un errore di Squarcini e l'ace di Zambelli, mentre Pistola inserisce Jasper per Degradi. C'è il muro su Giovannini che riporta Casalmaggiore più vicino (19-16) e quando Rahimova dalla seconda linea segna anche il punto del -2 (20-18) al coach piemontese non resta che chiamare il suo secondo time out. la situazione per Cuneo si fa complicata quando Stufi mette fuori la palla che riporta pericolosamente sotto Casalmaggiore (22-21), ma Gicquel riesce a portare le Gatte al match ball sul 24-22. Per la terza volta a consegnare il set, e stavolta anche la partita, a Cuneo è un errore delle lombarde.

BOSCA S.BERNARDO CUNEO-VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE 3-0 (25-15/25-12/25-22)

BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Degradi 13, Squarcini 12, Spirrito (L9, Giovannini 4, Gicquel 16, Signorile 2, Jasper 2, Stufi 10. N.e. Kutznetsova, Basso, Zanette, testa, Agrifoglio, gay. Allenatore: Pistola. CUNEO: ric. 67% (33% prf), att. 48%, muri 9, aces 5, batt.sb. 9, errori 15.