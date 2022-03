Volley A2/F: clamoroso ad Altino! La Tenaglia supera il Ravenna 3-1! Nei play-off la Lpm Bam Mondovì incontrerà una tra Olbia e Marsala

Colpo di scena nel girone A di serie A2 femminile. La Tenaglia Altino, fino ad oggi a secco di punti, ha superato l'Olimpia Ravenna per 3-1 stravolgendo quelle che erano le previsioni sull'accesso ai play-off. Per le romagnole di Bendandi, infatti, che con una vittoria avrebbero staccato il pass per i play-off, ora c'è il concreto rischio di essere estromessa dalla corsa alla promozione, ma tutto dipenderà dal recupero tra San Giovanni in Marignano e Sigel Marsala di mercoledì 16 marzo.

L'Olimpia resterebbe agganciata al treno play-off solo se le siciliane di Bracci dovessero raccogliere meno di due punti contro la Omag. In caso contrario per l'Olimpia si aprirebbero le porte dei play-out. In virtù della sconfitta odierna del Ravenna cambia anche l'avversario della Lpm Bam Mondovì negli ottavi di Play-off. Ad affrontare le Pumine, infatti, sarà una tra Hermea Olbia e Sigel Marsala, ma come anticipato bisognerà attendere mercoledì prossimo per conoscere quale tra le due formazioni giungerà al PalaManera domenica 20 marzo per gara1 degli ottavi di finale dei Play-off promozione.