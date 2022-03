"Quando il nuovo ospedale di Cuneo sarà pronto non ci sarà nessuno per gestirlo"

"Quando vi sarete messi d’accordo su dove costruire la nuova struttura non avrete più il personale adeguato a gestirla": si potrebbe riassumere così la lettera che il candidato sindaco di Cuneo Giancarlo Boselli ha scritto al sindaco Federico Borgna, al direttore sanitario Elide Azzan, all'assessore Luigi Genesio Icardi e alla presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Silvia Merlo in merito alla situazione sanitaria cittadina.

Il candidato sindaco per la lista "Indipendenti" si fa portavoce delle lamentele per "disorganizzazione, turni pesanti, mancanza di sostituzioni, imposizione di budget assurdi come se i malati fossero un prodotto immateriale da lavorare in tempi controllati": "I medici più giovani e qualificati dicono apertamente di volersene andare perché qui non ci sono prospettive" prosegue, sottolineando nella sua lettera come stiano anche aumentando i numeri di pazienti con infezioni post-operatorie. E pubblicando in un successivo post su Facebook nomi e cognomi di medici in procinto di muoversi dall'ospedale cuneese.

Boselli inizia la lettera con la dichiarazione che si stia "ancora discutendo sulla collocazione del nuovo ospedale" - una considerazione che lo accomuna alle tre liste a sostegno di un altro candidato sindaco, Luciana Toselli - quando invece i proclami dell'amministrazione comunale e specialmente dell'assessore Icardi vanno in direzione diametralmente opposta: l'ubicazione è stata decisa dall'assemblea dei sindaci, e sarà quella dell'attuale ospedale Carle. "Il sindaco Borgna, la direttrice Azzan e l’assessore Icardi fanno orecchie da mercante e dicono che tutto va bene. Eppure le lamentele del personale medico, paramedico e amministrativo raggiungono ormai, per sfogo, i pazienti che, avendo piena fiducia in loro e considerandoli credibili, cominciano quindi a rendersi conto che qualcosa non va".

"Le lettere dei Sindacati del personale sono state chiarissime nei mesi scorsi e questa situazione non si giustifica con il Covid - conclude Boselli - : era già avanzata prima e sta diventando strutturale. Abbia il coraggio chi ha la responsabilità diretta di affrontare questi argomenti, senza continuare con il vergognoso silenzio".