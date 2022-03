Al Vallauri di Fossano una giornata per conoscere: Erasmus+, Servizio Civile Internazionale e tanto altro

“Il modo migliore per costruire la pace è contaminarsi con culture diverse, conoscendole” è stato l’incipit per l’incontro che si è svolto il 12 marzo nell’aula magna del Vallauri di Fossano grazie all’organizzazione del Gruppo di lavoro Europa interno all’istituto. Il Vallauri, scuola accreditata Erasmus+, si propone infatti di sostenere un’apertura internazionale ai propri studenti. Alcuni giovani relatori, tra cui qualche ex studente del Vallauri, hanno presentato agli oltre 350 alunni delle classi quinte le possibilità di esperienze all’estero. Obiettivo dell’evento è stato infatti offrire una panoramica delle possibilità che esistono per i giovani maggiorenni intenzionati a svolgere un periodo di lavoro, tirocinio, studio o volontariato in paesi europei ed extraeuropei. Baby-sitter, operatore nell’accoglienza, lavoro in fattoria, collaboratore in progetti internazionali di aiuto in paesi svantaggiati, studente universitario Erasmus: queste sono alcune delle attività svolte durante la permanenza all'estero dai giovani relatori Elena Antona, Matteo Giordanengo, Mattia Mattiauda, Debora Nesi e Andrea Turco. In aggiunta alle esperienze dirette, Francesca Cavallera, Elisa Marino e Gionata Odasso dell’ufficio Europe Direct di Cuneo hanno presentato un ulteriore ricco ventaglio di possibilità per i giovani che vogliano mettersi alla prova in paesi europei con l’aiuto dei finanziamenti dell’Unione Europea. Elemento in comune di ogni possibilità proposta è infatti il poter essere svolta senza dover chiedere l’aiuto economico dei genitori e imparando a cavarsela da soli in un ambiente nuovo. Ogni relatore ha ribadito la necessità di avere il coraggio di uscire dalla propria comfort zone con la consapevolezza che il principale beneficio ricevuto non è soltanto l’imparare meglio una lingua straniera o l’avere un plus per il proprio CV quanto il cambiare profondamente come persone e il saper guardare il mondo in modo diverso. Pur essendo presenti in rete, molte delle proposte offerte dall’Unione Europea non sono conosciute, il territorio cuneese ha però un ufficio dedicato, Europe Direct presso il comune di Cuneo, al quale ogni cittadino può rivolgersi per essere aiutato nel partecipare ai bandi: una grande opportunità!

“Una delle cose più stimolanti dell’incontro è stato l’intervento diretto di ragazzi che hanno vissuto l’esperienza” scrive uno studente nel feedback successivo all’evento e ancora, un altro studente: “ascoltare esperienze di studenti più grandi mi ha invogliato a informarmi”. Altro che ragazzi divanati! 350 studenti attenti e curiosi che sapranno cogliere gli stimoli offerti dai relatori dell'evento del 12 marzo al Vallauri di Fossano.