Monastero di Vasco, Franco Bosio candidato sindaco per le comunali 2022

Monastero di Vasco scalda i motori in vista delle prossime amministrative che si terranno, presumibilmente, nel mese di maggio 2022.

Sarà Franco Bosio, 36enne avvocato e Consigliere Comunale uscente, il candidato sindaco di riferimento dell’attuale gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale.

“Ringrazio i miei colleghi amministratori e le tante persone che hanno riposto in me la loro fiducia proponendomi questa importante sfida, che intendo raccogliere con entusiasmo e passione." - spiega Bosio - "Vogliamo presentarci alle prossime elezioni comunali con una lista civica che presenti una composizione eterogenea, sia in termini di rappresentanza territoriale delle varie frazioni del paese per dar voce alle singole realtà locali, sia in termini di competenze, esperienze amministrative pregresse e capacità, e che si ponga come obbiettivo quello di ottenere la fiducia dei cittadini di Monastero di Vasco sulla base di due chiari obbiettivi: continuare ad assicurare al nostro Paese una guida amministrativa caratterizzata da equilibrio, concretezza e gestione attenta delle finanze pubbliche, e che sia, al contempo, aperta ad idee e proposte nuove, per accompagnare il nostro Paese nelle importanti sfide che saranno all’ordine del giorno nei prossimi anni."

Al suo fianco una squadra coesa, in continuità con l'attuale amministrazione e composta da persone con tanta voglia di mettersi in gioco per il bene del paese e della comunità.

"In questi mesi, insieme agli attuali componenti del gruppo di maggioranza in Consiglio Comunale, abbiamo costruito un gruppo affiatato e composto da persone che vivono in prima persona il paese e che intendono mettersi a servizio della nostra comunità." - aggiunge Bosio - "Concentreremo adesso i nostri sforzi per definire un programma che risponda alle esigenze del nostro Comune e che guardi alle interessanti opportunità che potranno presentarsi nel prossimo futuro, ed intendiamo approcciarci a tale percorso interloquendo con tutti i corpi sociali che compongono la comunità Monasterese: in tal senso, penso che il dialogo ed il confronto più aperto possibile debbano essere un tratto distintivo della nostra azione civica".

Una volta definiti i punti programmatici il gruppo si ci presenterà ai monasteresi, incontrando la popolazione direttamente sul territorio per presentare loro le proprie idee e proposte e per raccogliere quelle dei cittadini.