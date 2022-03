Caro carburante, allarme per la crescita vertiginosa dei prezzi

In questi giorni tutti abbiamo assistito con incredulità alla rapida crescita dei prezzi del carburante che, purtroppo, sembra non volersi arrestare creando un effetto domino disastroso.

"L’aumento vertiginoso del costo del carburante sarà la causa del definitivo collasso dell'indotto economico artigianale italiano. A partire dal l’agricoltura ad arrivare all’industria tutti risentono in modo esponenziale dell’aumento del carburante, materia prima per svolgere qualunque attività lavorativa".

"A fronte di un costo di 2,2 euro al litro per il diesel lo Stato ne incassa il 52% con le varie accise e iva applicata sulle accise stesse. Accise imposte per far fronte a varie situazioni emergenziali che si sono verificate decine di anni fa (vedasi ad esempio il terremoto dell’Irpinia) non sono mai state tolte!" - evidenzia Manera - "Possibile che in Italia i costi di insulse decisioni politiche debbano sempre colpire i cittadini? Lo Stato, in un momento simile, dovrebbe togliere o almeno ridurre le accise per consentire agli italiani di lavorare e mangiare!".

Cresce sempre di più l'insofferenza dei consumatori nei confronti del caro carburante e in particolare delle accise.

Ma cosa sono e quanto incidono sul costo dei carburanti?

La questione è tutt'altro che semplice.

Le accise, chiamate così dal termine latino 'accisus' ossia “cadere sopra”, sono un tipo di imposte sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo che garantiscono allo Stato di avere un gettito continuo, costante e sicuro di fondi dai quali attingere in caso di situazioni emergenziali o catastrofi naturali.

Si applicano a diverse categoria di prodotti, come i tabacchi, i fiammiferi e gli alcolici, ma quelle che in questo momento influiscono maggiormente sulle tasche degli italiani sono quelle sui carburanti sui quali grava il peso di circa 18 accise.

Difficile trovare un elenco preciso che le elenchi tutte con chiarezza perché, dal 1995 sono state inglobate in un'imposta unica, quindi di fatto non è corretto dire che paghiamo ancora il finanziamento della crisi del canale di Suez (1956) o la ricostruzione del disastro del Vajont (1963): l'imposta non ha più le motivazioni originali.

"Poco alla volta gli indotti produttivi si stanno fermando e anche se, lo sciopero degli autotrasportatori previsto per oggi è stato stoppato" - prosegue Manera - "Lo sfondamento del tetto degli oltre 2 euro al litro per diesel e benzina ci poterà verso la paralisi. Penso che se andremo avanti così questa maledetta guerra non farà solo morti in Ucraina sotto le bombe, ma a breve schiaccerà l'Italia".

Manera ci porta qualche esempio pratico:

"Camion spargisale per sgombero neve con serbatoio 220 litri diesel: un mese fa con un costo era di 1,47 € /l totale 323,40 euro, oggi 2,194 € /l totale 482,60 euro. La differenza è di circa 159, 20 euro. Gli appalti durano anni, dove prendo 160 euro, a chi li chiedo? Quanto in più spende un dipendente a raggiungere un posto di lavoro?".

La situazione si fa esplosiva. Intanto lo sciopero degli autotrasportatori, previsto per oggi, è stato stoppato ma, come comunicato ieri, in una nota di "Trasportotunito", i tir ai box potrebbero essere circa 70 mila, la nota:

Secondo una prima stima stilata sulla base dell’esito delle assemblee che si stanno svolgendo in varie regioni, domani non accenderanno il motore circa 70.000 mezzi pesanti (fra bilici e autotreni), in seguito alla decisione delle imprese di autotrasporto di non caricarsi di ulteriori oneri finanziari per l’impossibilità a far fronte da sole agli aumenti record nel costo del carburante. Solo grazie all’intervento in extremis di molte società della committenza, che hanno riconosciuto all’autotrasporto una parte degli extra costi in tariffa, il numero dei mezzi che non partiranno, non sarà di quattro volte maggiore.

“Ciò accade indipendentemente da qualsiasi sostegno e coordinamento - ha affermato Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito – fornito dalla nostra Associazione a livello nazionale”. “Trasportounito, quindi, per evitare ulteriori contenziosi con la Commissione scioperi, nel ribadire che non è mai stato proclamato un “fermo nazionale”, non può far altro oggi che confermare come ciascuna impresa sia libera di decidere se continuare o meno a sottostare ad obblighi contrattuali gravosi ovvero a subire ricatti operativi e finanziari”.