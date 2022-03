Consegnati in Polonia i farmaci raccolti ad Alba per la popolazione ucraina [FOTO E VIDEO]

Primo obiettivo raggiunto per la missione di consegna farmaci per la popolazione ucraina promossa dalle associazioni albesi FuturAlba e Proteggere Insieme, col sostegno della Croce Rossa cittadina e della Città di Alba.



Poco dopo le ore 6 di questa mattina, lunedì 14 marzo, dopo circa 1.640 km e 24 ore di un viaggio compiuto attraverso Austria, Repubblica Ceca e Polonia, la colonna composta da quattro mezzi di Proteggere Insieme (a bordo dei mezzi Edoardo Bosio di FuturAlba, David Cane di Proteggere Insieme, Samir Balla, Laura Ferrari, Salvatore Scanu, Attilio Rinaldi della protezione civile di Acqui Terme, Fabio Sassi della protezione civile di Busto Arsizio, i reporter Beppe Malò e Andrea Olimpi, e Tetyana Yanakovska, interprete) è giunto a destinazione nella località polacca di Rzeszów, a un’ottantina di chilometri dal confine con l’Ucraina, dove l’ingente quantitativo di medicinali, disinfettanti e generi di prima necessità raccolti nella scorsa settimana anche grazie al sostegno delle farmacie e di numerosi istituti scolastici albesi sono stati consegnati presso l’hub indicato del Ministero della Sanità ucraino. Qui, entro un paio di giorni, farmaci e materiale sanitario verrà spedito nel Paese orientale, in soccorso alla popolazione del paese in guerra.

Mentre scriviamo la carovana ha già intrapreso il viaggio di ritorno. La prossima tappa del viaggio è prevista a Cracovia, dove i volontari raccoglieranno una famiglia di profughi, due donne e due bambini, in fuga dal conflitto, con cui sono entrati in contatto attraverso l’interprete Tetyana Yanakovska, mentre non è da escludere l’ipotesi che sulla via di casa il convoglio possa accogliere altre persone in fuga dalla guerra.